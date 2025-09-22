Рой Кин: Артете надо изменить свое мышление

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед»выступил с критикой наставника лондонского «Арсенала»за излишнюю осторожность в матчах с прямыми конкурентами.

«Когда я смотрю на Артету, мне кажется, что его настрой такой: "Давайте постараемся не проиграть сегодня". Но из-за уровня других команд, а речь идёт о "Ливерпуле" и "Манчестер Сити" за последние несколько лет, этого будет недостаточно. Слишком много ничьих не приведут вас быстро к цели, особенно когда "Ливерпуль" устанавливает такие высокие стандарты, как и "Манчестер Сити" в течение нескольких лет. Им нужно изменить такое мышление.

Артета каждую неделю говорит, что гордится своей командой. Мне бы хотелось, чтобы он однажды вышел и сказал: "Нет, я жду от своих игроков большего. Мы — 'Арсенал', у нас большой состав, мы потратили целое состояние, мы идем вперёд". Вместо того чтобы каждую неделю говорить: "Я горжусь этим и тем".

Он должен быть немного более критичным и сказать, что нам нужно что-то ещё, чтобы выиграть титул чемпиона. Иначе в конце сезона мы будем сидеть здесь, а они будут вторыми. Но они были вторыми последние три года», — цитирует Кина Sky Sports.

Пока «Арсенал» с 10 очками идет вторым в таблице АПЛ. В пятом туре канониры ушли от поражения в матче с «Манчестер Сити» (1:1).