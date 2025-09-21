ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ

    Футбол РПЛ
    Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и московским «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

    Главным арбитром назначен Сергей Цыганок, а стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск.

    Стартовые составы команд:

    «Оренбург»: Овсянников, Муфи, Ценов, Зотов, Ду Кейрос, Касимов, Чичинадзе, Квеквескири, Болотов, Савельев, Игнатьев.

    «Динамо»: Лунёв, Касерес, Зайнутдинов, Осипенко, Рубенс, Глебов, Фомин, Бителло, Миранчук, Маухуб, Сергеев.

    Прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» доступен по ссылке.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    На данный момент «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице с 9 очками после восьми матчей. «Оренбург» (7) располагается на 13-й позиции.

