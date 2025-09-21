В воскресенье, 21 сентября, «Интер» примет «Сассуоло» в рамках 4-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22' Барелла решился на удар с большой дистанции, мяч сильно выше ворот «Сассуоло» пролетел.

19' Берарди пробил из пределов штрафной «Интера», мяч рядом со штангой пролетел.

17' Продолжают атаковать игроки «Интера», инициатива всецело за хозяевами поля.

14' Гооол! 1:0. Красивую комбинацию разыграли футболисты «Интера», в несколько передач разрезав оборону «Сассуоло». Последовала передача Бареллы в штрафную гостей, где Сучич покатил под удар Димарко, удар которого стал неотразим для вратаря Мурича.

11' Удар Эспозито из пределов штрафной площади «Сассуоло» с ходу, мяч неудачно на ногу лег и выше ворот полетел.

Статистика матча 2 Удары в створ 1 2 Удары мимо 1 60 Владение мячом 40 2 Угловые удары 0 0 Офсайды 3 2 Фолы 2

09' Берарди пробил из-за пределов штрафной «Интера», мяч зацепив одно из защитников хозяев в руки вратарю Мартинесу прилетел.

07' Карлос Аугусто обыграв трех защищающихся «Сассуоло» ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, спас гостей Мурич.

05' Серия единоборств в центре поля, не намерены гости отдавать инициативу «Интеру».

03' «Интер» взял мяч под контроль, последовало пару подач в штрафную «Сассуоло», пока гости справляются.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Сассуоло».

До матча

21:43 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!

21:35 Матч пройдёт на стадионе «Сан-Сиро», вмещающем 80 018 зрителей.

21:25 Главным арбитром матча будет Ливио Маринелли.

Стартовые составы команд

«Интер»: Мартинес, Думфрис, Аугусто, Аканджи, Ачерби, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Сучич, Тюрам, Эспозито.

«Сассуоло»: Мурич, Кулибали, Идзес, Мухаремович, Дойг, Вранкс, Матич, Коне, Берарди, Пинамонти, Лорьенте.

«Интер»

После 3 туров «Интер» занимает 11-е место в таблице Серии А с 3 очками. В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Интер» уверенно переиграл в гостях «Аякс» — 2:0. В Серии А «нерадзурри» проиграли два последних матча, уступив «Удинезе» (1:2) и «Ювентусу» (3:4).

«Интер» пока продолжает привыкать к Кристиану Киву на посту главного тренера команды и пока «нерадзурри» не шибко радуют своих фанатов — сначала вылет в 1/8 КЧМ от «Флуминенсе», затем после разгрома «Торино» на старте сезона два поражения подряд в Серии А. Предположительно, победа над «Аяксом» даст миланцам нужный толчок к улучшению результатов. Травмирован защитник Маттео Дармиан.

«Сассуоло»

Сейчас «Сассуоло» занимает 14-е место в таблице Серии А с 3 очками. В 3-м туре Серии А «Сассуоло» одержал первую победу в сезоне, оказавшись сильнее на своем поле «Лацио» — 1:0. В Серии А «нероверди» проиграли два стартовых матча, уступив «Кремонезе» (2:3) и «Наполи» (0:2).

После неудачного старта в первых двух матчах сезона «Сассуоло» смог заработать первые 3 очка, но вряд ли команда, которая только вернулась в Серию А, сможет рассчитывать на что-то большее, чем борьба за выживание. Травмированы Лаурс Скьеллеруп и Йеферсон Паз.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 24 матча. Команды одержали по 11 побед, оставшиеся 2 игры завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80