прогноз на матч итальянской Серии А, ставка за .

21 сентября в 4-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Интер» и «Сассуоло». Начало встречи — 21:45 мск.

«Интер»

Турнирное положение: после 3 туров «Интер» занимает 11-е место в таблице Серии А с 3 очками.

Последние матчи: в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Интер» уверенно переиграл в гостях «Аякс» — 2:0.

В Серии А «нерадзурри» проиграли два последних матча, уступив «Удинезе» (1:2) и «Ювентусу» (3:4).

Не сыграют: травмирован защитник Маттео Дармиан

Состояние команды: «Интер» пока продолжает привыкать к Кристиану Киву на посту главного тренера команды и пока «нерадзурри» не шибко радуют своих фанатов — сначала вылет в 1/8 КЧМ от «Флуминенсе», затем после разгрома «Торино» на старте сезона два поражения подряд в Серии А. Предположительно, победа над «Аяксом» даст миланцам нужный толчок к улучшению результатов.

«Сассуоло»

Турнирное положение: сейчас «Сассуоло» занимает 14-е место в таблице Серии А с 3 очками.

Последние матчи: в 3-м туре Серии А «Сассуоло» одержал первую победу в сезоне, оказавшись сильнее на своем поле «Лацио» — 1:0.

В Серии А «нероверди» проиграли два стартовых матча, уступив «Кремонезе» (2:3) и «Наполи» (0:2).

Не сыграют: травмированы Лаурс Скьеллеруп и Йеферсон Паз

Состояние команды: после неудачного старта в первых двух матчах сезона «Сассуло» смог заработать первые 3 очка, но вряд ли команда, которая только вернулась в Серию А, сможет рассчитывать на что-то большее, чем борьба за выживание.

Статистика для ставок

«Сассуоло» забивает в ворота «Интера» в трех матчах кряду

В позапрошлом сезоне «Сассуоло» дважды обыграл «Интер» (2:1, 1:0)

«Интер» забивает во всех матчах нового сезона

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Интера» дают 1,30, а на «Сассуоло» — 10,00, ничью букмекеры оценивают в 5,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,68, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: «Интер» выглядит абсолютным фаворитом в данной встрече и, несмотря на поражения в последних двух очных встречах, «нерадзурри» вполне способны одержать уверенную победу.

1.80 Победа «Интера» с форой -1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Основная ставка: победа «Интера» с форой -1,5 за 1,80.

Прогноз: также стоит ожидать, что миланцы не пропустят и одержат сухую победу в матче.

2.09 Сухая победа «Интера» — Да Ставка на матч #2 Поставить →

Дополнительная ставка: Сухая победа «Интера» — Да 2,09.