    Деян СтанковичСтанкович доигрался. Насколько ещё «Спартаку» хватит терпения?
  • 21:35
    • «Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» на своем поле
  • 23:41
    • Дубль Пулишича помог «Милану» разгромить «Удинезе»
  • 21:28
    • «Локомотив» в меньшинстве упустил победу над «Динамо» Мх
  • 20:59
    • «Ювентус» не смог победить в гостях «Верону»
  • 21:57
    • «Брест» разгромил дома «Ниццу»
    Все новости спорта

    Фернандеш: Каждые три очка имеют огромное значение

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Манчестер Юнайтед
    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о матче против «Челси» (2:1).

    Бруну Фернандеш
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Бруну Фернандеш

    «Каждые три очка имеют огромное значение, и мы играем матч за матчем, поэтому следующая игра тоже будет очень важной.

    100-й гол за клуб? Каждый гол важен, независимо от момента, когда он забит. Для меня это важный момент — достичь этой отметки в таком огромном клубе, и я не буду этого скрывать. Если я смогу забить еще больше голов и помочь команде — это самое главное.

    У нас было на одного игрока больше до удаления Каземиро. Мы очень хорошо оборонялись и, даже пропустив один гол, в итоге добились желаемого результата», — цитирует Фернандеша BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» с 7 очками поднялся на 9-е месте в АПЛ, «Челси» с 8 баллами пока остается на 6-й позиции.

