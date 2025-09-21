Фернандеш: Каждые три очка имеют огромное значение

Полузащитниквысказался о матче против(2:1).

«Каждые три очка имеют огромное значение, и мы играем матч за матчем, поэтому следующая игра тоже будет очень важной.

100-й гол за клуб? Каждый гол важен, независимо от момента, когда он забит. Для меня это важный момент — достичь этой отметки в таком огромном клубе, и я не буду этого скрывать. Если я смогу забить еще больше голов и помочь команде — это самое главное.

У нас было на одного игрока больше до удаления Каземиро. Мы очень хорошо оборонялись и, даже пропустив один гол, в итоге добились желаемого результата», — цитирует Фернандеша BBC.

«Манчестер Юнайтед» с 7 очками поднялся на 9-е месте в АПЛ, «Челси» с 8 баллами пока остается на 6-й позиции.