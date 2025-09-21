Главный матч воскресного вечера в Ла Лиге пройдёт на стадионе имени Йохана Кройфа, где «Барселона» примет «Хетафе». Каталонцы только что обыграли «Ньюкасл» в Лиге чемпионов и теперь возвращаются к внутреннему первенству, в котором идут вторыми с 10 очками после четырёх туров. Гости стартовали не менее уверенно ― девять очков и четвёртая строчка.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

08' Не получился удар у Торреса, пристреливаются хоязева.

05' Не получилось опасного момента, Барселона снова с мячом.

03' Марио Мартин грубо сыграл против соперника, штрафной опасный будет у ворот гостей.

01' Стартовый свисток, поехали!

До матча

21:45 В Барселоне уже совсем не лето: сейчас 19 градусов и сильный дождь, к ночи изменений не обещают. Газону арены имени Кройфа предстоит серьёзное испытание.

Статистика матча 69 Владение мячом 31

21:25 Арбитры матча: главный судья — Рикардо де Бургос Бенгоэчеа, помощники — Икер де Франсиско Грихальба и Асьер Перес де Мендиола Гонсалес де Дуранья, четвёртый арбитр — Хосе Давид Мартинес Монтальбан, VAR — Хуан Луис Пулидо Сантана, ассистент VAR — Сесар Сото Градо.

21:05 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Хетафе»: Сория, Фемения, Джене, Дуарте, Абкар, Рико, Милья, Мартин, Арамбарри, Майораль, Лисо.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Торрес, Педри, Левандовски, Рафинья, Кристенсен, Жерар Мартин, Ольмо, Де Йонг, Кунде, Эрик Гарсия.

«Барселона»

Подопечные Ханси Флика начали сезон с трёх побед и одной ничьей, а неделей ранее разгромили «Валенсию» со счётом 6:0. В Лиге чемпионов «блауграна» продемонстрировала зрелую игру на «Сент-Джеймс Парк», где дубль Маркуса Рашфорда обеспечил победу над «Ньюкаслом».

Однако кадровая ситуация остаётся непростой. Марк-Андре тер Стеген, Алехандро Бальде и Гави находятся в лазарете. Ламин Ямаль вновь пропустит встречу из-за травмы паха. Есть сомнения по поводу готовности Пау Кубарси, получившего повреждение в Англии, поэтому в стартовый состав может вернуться Кристенсен.

Ожидается ротация: Дани Ольмо и Ферран Торрес могут появиться с первых минут, а Роберт Левандовски продолжает восстанавливаться и пока будет ограничен во времени.

«Хетафе»

Команда Хосе Бордаласа традиционно неприятна для соперников. «Сине-бирюзовые» выиграли три из четырёх матчей, включая уверенные выезды к «Сельте» и «Севилье». Единственное поражение случилось в гостях у «Валенсии».

Фирменный стиль «Хетафе» ― плотная оборона, паузы и агрессивная игра против лидеров. Против «Барселоны» этот подход часто приносил результат: каталонцам непросто взламывать насыщенную оборону мадридцев.

В атаке выделяются Борха Майораль и Адриан Лисо, который уже забил трижды. Хавбек Луис Милья раздал четыре результативные передачи и стал ключевой фигурой в центре поля. Под вопросом участие Хуанми, но в остальном состав готов.

«Барселона» продолжает адаптацию к новому стадиону и календарю без «Камп Ноу», но сохраняет статус фаворита. Для «Хетафе» это шанс прервать многолетнюю серию без побед в гостях у «блауграны» ― в истории чемпионата им ещё не удавалось выиграть на поле каталонцев.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35