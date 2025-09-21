21 сентября в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Хетафе». Начало игры — в 22:00 мск.
«Барселона»
Турнирное положение: старт каталонского коллектива в новом сезоне испанского чемпионата можно назвать неплохим.
«Блаугранас» смогли набрать 10 очков из 12 возможных и занимают второе место в турнирной таблице, уступая только «Реалу». Команда из столицы Каталонии за четыре тура забила целых 13 мячей, а пропустила всего три.
Последние матчи: «сине-гранатовые» среди недели смогли обыграть «Ньюкасл» (2:1) в матче Лиги чемпионов.
До этого каталонцы разгромили «Валенсию» (6:0) и сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1) в чемпионате Испании.
Перед этим также в рамках примеры команда из одноименного города обыграла «Леванте» (3:2) и «Мальорку» (3:0).
Не сыграют: в лазарете команды из Барселоны находятся Марк-Андре тер Штеген, Ламин Ямаль, Гави и Алехандро Бальде.
Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика вполне могут повторить прошлогодний успел и выиграть как чемпионат, так и Кубок Испании. У «Барселоны» все для этого, однако «Реал» захочет помешать это сделать.
В любом случае, «Барселона» является одним из фаворитов как Примеры, так и Лиги чемпионов. Команде вполне по силам зацепиться и бороться за оба трофея.
«Хетафе»
Турнирное положение: команда из одноимённого города в провинции Мадрид удачно стартовала в текущем розыгрыше испанской Примеры.
«Городские» смогли набрать девять очков в четырех матчах и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.
Коллектив из Хетафе за это время смог шесть раз поразить ворота соперников и четыре раза пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «темно-синие» смогли победить «Овьедо» (2:0), но проиграли «Валенсии» (0:3).
До этого же подопечные Хосе Бордаласа сломили сопротивление «Севильи» (2:1) и «Сельты» (2:0).
Не сыграют: травмирован только Хуанми.
Состояние команды: в прошлом сезоне «Хетафе» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице. Если судить по первым матчам сезона, то прогресс у команды видно невооруженным взглядом.
Думается, что «Хетафе» вполне по силам избежать борьбы за выживание в текущем сезоне и быть крепким середняком Примеры.
Статистика для ставок
- «Барселона» не проигрывает на протяжении 6 матчей
- «Хетафе» выиграл 3 из последних 4 матчей
- В последнем очном матче «Хетафе» и «Барселона» сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 5.90, а победа «Хетафе» — в 14.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.45.
Прогноз: команды играют в этом сезоне достаточно результативно, поэтому ждем много голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.
Прогноз: «Барселона» намного сильнее соперника и вполне может победить уверенно.
Ставка: победа «Барселоны» с форой-2 за 2.13.