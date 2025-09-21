прогноз на матч Примеры, ставка за 2.35

21 сентября в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Хетафе». Начало игры — в 22:00 мск.

«Барселона»

Турнирное положение: старт каталонского коллектива в новом сезоне испанского чемпионата можно назвать неплохим.

«Блаугранас» смогли набрать 10 очков из 12 возможных и занимают второе место в турнирной таблице, уступая только «Реалу». Команда из столицы Каталонии за четыре тура забила целых 13 мячей, а пропустила всего три.

Последние матчи: «сине-гранатовые» среди недели смогли обыграть «Ньюкасл» (2:1) в матче Лиги чемпионов.

До этого каталонцы разгромили «Валенсию» (6:0) и сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1) в чемпионате Испании.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Перед этим также в рамках примеры команда из одноименного города обыграла «Леванте» (3:2) и «Мальорку» (3:0).

Не сыграют: в лазарете команды из Барселоны находятся Марк-Андре тер Штеген, Ламин Ямаль, Гави и Алехандро Бальде.

Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика вполне могут повторить прошлогодний успел и выиграть как чемпионат, так и Кубок Испании. У «Барселоны» все для этого, однако «Реал» захочет помешать это сделать.

В любом случае, «Барселона» является одним из фаворитов как Примеры, так и Лиги чемпионов. Команде вполне по силам зацепиться и бороться за оба трофея.

«Хетафе»

Турнирное положение: команда из одноимённого города в провинции Мадрид удачно стартовала в текущем розыгрыше испанской Примеры.

«Городские» смогли набрать девять очков в четырех матчах и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.

Коллектив из Хетафе за это время смог шесть раз поразить ворота соперников и четыре раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «темно-синие» смогли победить «Овьедо» (2:0), но проиграли «Валенсии» (0:3).

До этого же подопечные Хосе Бордаласа сломили сопротивление «Севильи» (2:1) и «Сельты» (2:0).

Не сыграют: травмирован только Хуанми.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Хетафе» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице. Если судить по первым матчам сезона, то прогресс у команды видно невооруженным взглядом.

Думается, что «Хетафе» вполне по силам избежать борьбы за выживание в текущем сезоне и быть крепким середняком Примеры.

Статистика для ставок

«Барселона» не проигрывает на протяжении 6 матчей

«Хетафе» выиграл 3 из последних 4 матчей

В последнем очном матче «Хетафе» и «Барселона» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 5.90, а победа «Хетафе» — в 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.45.

Прогноз: команды играют в этом сезоне достаточно результативно, поэтому ждем много голов.

2.35 тотал больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.

Прогноз: «Барселона» намного сильнее соперника и вполне может победить уверенно.

2.13 победа Барселоны с форой-2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: победа «Барселоны» с форой-2 за 2.13.