В матче 4-го тура Серии А «Удинезе» принимает «Милан». Начало игры в 21:45 МСК. Вашему вниманию текстовая трансляция матча.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

48+2' Тайм окончен. «Милан» контролировал матч и забил один мяч.

47' Массимилиано Аллегри в ярости уходит со стадиона. Но тайм ещё не окончен.

45+1' 2 минуты к первому тайму. «Милан» ведёт и сдерживает «Удинезе» всеми силами.

44' «Милан» снова фолит, на сей раз в центре поля, тем самым прерывая порыв соперника. До перерыва недалеко.

42' Павлович ставит корпус сопрнику и отбивает «пять» Террачиано, кажется, что «Милан» контролирует матч.

42' Всё тот же Пулишич придерживает мяч в центре поля ценой фола, не давая сопернику, нанести ответный удар.

40' ГООООЛ!!! ПУЛИШИЧ возвращается в состав и открывает счёт! 0:1! Начал атаку в своём завершающем плане американец, отдав пас на левый фланг. Его прервал вратрать, но Кристиан был бдителен в чужой штрафной и забил свой гол, доказав Аллегри, что у него есть игрок, которого нельзя держать в штрафной.

36' Неплохой момент у Хименеса в штрафной, но быстро накрыли мексиканца в левой части штрафной. Явно Сантьяго неуверен пока в своих силах.

35' Наконец мяч оказался в штрафной «Милана» — всё окончилось офсайдом. Мы видим то, за что назначили главным тренером Макса Аллегри.

33' Павлович выбивает мяч в аут в перехвате.

31' Снова с мячом «Милан». Гости предпочитают розыгрыш через своб половину поля.

31' Артур Атта получил жёлтую карточку за фол на фланге. Последующая подача «нового Пирло» «Милана» была легко прервана.

30' «Россонери» сумели отодвинуть игру на чужую половину. Идёт тактическая, шахматная борьба

28' Великолепный фирменный пас Модрича шведой во влфанг в прорыв Эступиниана прервал боковой судья. Впереди ещё целый сезон, поглядим.

27' Снова во владении «Милан». Пока что тягомотная игра в Удине с игрой до гола.

26' По ощущениеям, Макс Аллегри должен быть довольным.

25' Игра возовбновилась. Бывают паузы в игре...

23' Неьольшая пауза в игре Фофана нарушил правила на фланге, и нам показывают Аллегри. Итальянский специалист пока не считает нужным выражать эмоции.

21' «Милан» двигает мяч, и Модрич дирижирирует атаками из глубины.

20' Хименес получил шанс в штрафной. Чувствуется неуверенность мексиканца ещё с прошлого сезона. Форвард пробил во вратаря из штрафной. Первый момент.

18' Хименес просыпается: активность в штарфной от мексиканца, но нанести удар не получилось.

17' Эту минуту мф можем ознаменавать Минутой Модрича. Хорватская звезда пыталась завести своих партнёров, но не вышло.

15' Подачу Модрича со штрафного прирывает Кристенсен.

14' Смена владения и Эхизибуэ зарядил Пулишичу по ногам. Американец активен, а у нас будет подача со штрафного. Аллегри славится стандартами, посмотрим.



12' Ещё одна остановка в игре и теперь хозяева с мячом. Пока команды играют не очень активно вперёд.

10' Пулишич лежит на газоне, ранеее мы говорили о сосотоянии американского легионера. Но пока не похоже на вынужденную замену.

09' Эхизибуэ навесил с левого фланга и Террачиано очень уверенно сыграл на выходе, показав, что у «Милана» есть хороший сменщик основного вратаря.

08' Пулишич снова в центре внимания: американский легионер получил мяч в левой части штрафной и пробил — его удар был блокирован защитой.

06' Пулишич получил мяч на фланге и его сразу же грубым ударом встретил Кристенсен. Рановато для жёлтой, но было грубовато.

04' «Милан», наконец, взял мяч пд контроль и игра успокоилась.

03' Пулишич отвечает ударом в стенку с острого угла! Не было опасно, но мы запишем это, как своевременный ответ «россонери».

02' «Удине» на первых минутах активнее. Соле обыграл Томори перед штрафной, но его удар блокировал Фофана.

01' Судья даёт свисток и запускает секундомер! Мы начинаем! Серия без поражений от «Удинезе», или «Милан», набравший ход — увидим прямо сейчас!

00' Начало матча затягивается — судье не понравилось состояние щиткова одного из игроков.

До матча

20:25 Матч пройдёт на стадионе «Фриули», вмещающем 25144.

21:20 У гостей, впервые с первого тура, мы видим появление Пулишича в старте. Тогда «Милан» дома неожиданно проиграл «Кремонезе». Американцу, зарекомендововашему себя, как одного из безоговорочных лидеров команды, теперь ещё предстоит доказать свою состоятельность новому тренеру.

21:15 «Удинезе»: Сава, Эхизибуэ, Соле, Кристенсен, Земура, Заррага, Карлстрём, Эккеленкамп, Дэвис, Атта, Браво

21:15 «Милан»: Терраччано, Томори, Павлович, Габбиа, Эступиньян, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Хименес, Пулшич

21:15 Главный судья матча — Даниэле Довери.

«Удинезе»

На страте сезона «Удинезе» делает ставку на агрессивный прессинг и быстрые атаки, особенно в первом тайме. В последних матчах все их голы были забиты в первые 45 минут. «Зебрята» или «чёрно-белые» не проиграли в трёх стартовых матчах Серии А: была ничья с «Вероной» (1:1), и победы над «Интером» (2:1) и «Пизой» (1:0). Подопечным Косты Руньяича предстоит выложиться на максимум чтобы продлить свою серию в матче с ещё одним миланским клубом. Немецкий специалист наверняка держит в уме, что не смотря на хороший старт, в последних шести домашних матчах лиги «Удинезе» не побеждал (две ничьи и четыре поражения).

У «Удинезе» есть потери перед матчем: полузащитник Ловрич и форвард Байоне смогут принять участие в игре из-за травм. Эхизебе, Камара и Бертола также получили повреждения, но их степень незначительна, и они скорее всего смогут сыграть. Хорошо известный в Италии новичок команды Николо Дзаньоло, призванный заменить ушедшего в «Севилью» Алексиса Санчеса скорее всего появится на поле со скамейки запасных.

Ориентировочный состав: Сава, Соле, Кристенсен, Бертола, Камара, Ата, Карлстром, Петровски, Эзибуэ, Браво, Дэвис

«Милан»

«Россонери», победившие в двух последних матчах против «Лечче» (0:2) и «Болоньи» (1:0), немного исправили свое турнирное положение после домашнего поражения от «Кремонезе» со счётом 1:2. Однако, в стане «Милана» накануне выезда в Удине хорошо понимают, что впереди предстоит долгий сезон и расслабляться ещё рано. Наставник «красно-чёрных» Массимилиано Аллегри, который из-за дисквалификации, полученной в прошлом туре, будет смотреть матч с трибуны на предматчевой пресс-конференции отметил важность предстоящей игры: «У нас две победы подряд, и теперь предстоит трудный матч против физически сильного соперника с хорошими технарями. Это большой экзамен, мы должны показать компактность, технику и ответственность. Каждый сезон есть четыре ключевых игры: завтрашняя — одна из них. Смотреть матч с трибун? Попробую завтра, не знаю, получится ли у меня так же хорошо, как у Луиса Энрике, надеюсь, все пройдет гладко».

Самый дорогой новичок этого межсезонья — Ардон Яшари по-прежнему травмирован. Состояние Страхиньи Павловича улучшается: он частично вернулся к групповым тренировкам, но пропустил тренировочный матч в качестве меры предосторожности. Однако, его восстановление проходит хорошо, и медицинский персонал оптимистично настроен по поводу его готовности к выходу на поле в Удине. Другая история у Майка Меньяна. Клуб не хочет форсировать его восстановление и планирует дать ему отдохнуть в матче против «Удинезе», чтобы он был полностью готов к важному матчу с «Наполи» в воскресенье, 28 сентября. Рафаэль Леао также как и Меньян продолжает индивидуальные тренировки, работая отдельно от остальной части команды.

Ориентировочный состав: Террачано, Павлович, Габбиа, Томори, Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьо, Аступиньян, Хименес, Пулишич

Личные встречи

«Милан» выиграл три последние встречи, включая разгром 4:0 в Удине. Однако до этого «Удинезе» одержал две победы подряд. «Россонери» будет пытаться контролировать мяч и использовать стандартные положения. Однако из-за травм и нестабильной игры атаки может выглядеть недостаточно эффективно. Всего эти команды сыграли между собой 107 раз. 47 раз из них победил «Милан», 23 — «чёрно-белые» и 37 матчей завершились ничейным результатом.

