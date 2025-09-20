«Нефтехимик» уверенно обыграл «Волгу»

2-й таймРеал Мадрид — ЭспаньолОнлайн
    «Реал» Мадрид — «Эспаньол»: онлайн, прямая трансляция Ла лиги
    В матче 11-го тура Первой лиги «Нефтехимик» одержал уверенную победу над ульяновской «Волгой» со счетом 4:1.

    Уже на 3-й минуте Давид Кокоев открыл счет в пользу гостей. На 22-й минуте Иван Бобер удвоил преимущество «Нефтехимика». «Волга» смогла ответить голом только на 66-й минуте, когда отличился Георгий Уридия.

    Однако в концовке матча «Нефтехимик» забил два безответных гола: на 78-й минуте отличился Андрей Никитин, а в добавленное время с пенальти забил Ислам Машуков. На 90+5-й минуте голкипер «Волги» Владимир Шайхутдинов был удален с поля.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Волга Ул — Нефтехимик 1:4
    Голы: 0:1 Давид Кокоев (3'), 0:2 Иван Бобёр (22'), 1:2 Uridia G. (66'), 1:3 Алексей Никитин (78')

    После этого успеха «Нефтехимик» занимает восьмое место с 14 очками, а «Волга» с 11 очками располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Первой лиги.

