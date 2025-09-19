В пятницу, 19 сентября, «Бетис» примет «Реал Сосьедад» в рамках 5-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+2' «Бетис» тоже прессингом отвечает, активно проводят команды концовку тайма.

45' Добавленное время 5 минут.

45' Удар Марина с линии штрафной «Бетиса», мяч попав в защитника на угловой для «Сосьедада» улетел.

45' В прессинг включились игроки «Сосьедада», затрудняют они начало атак хозяевам.

41' Подача с углового в штрафную «Бетиса», Натан выиграв верховое единоборство головой мяч подальше от ворот выбил.

Статистика матча 2 Удары в створ 3 2 Удары мимо 1 49 Владение мячом 51 0 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 5 Фолы 12

39' Желтая карточка показана Натану.

39' Удар Амрабата из-за пределов штрафной «Сосьедада», мяч в защитника гостей Субельдию попал, до ворот не долетев.

36' Удар Мендеса из-за пределов штрафной «Бетиса», поймал мяч Лопес без труда.

35' Желтая карточка показана Горротксатеги.

35' Повреждение у Ло Чельсо, лежит он на газоне корчась от боли. Медицинская бригада приглашена на поле.

34' Желтая карточка показана Амрабату.

32' Игра возобновлена, «Бетис» начал конструировать свою позиционную атаку.

30' Пауза на водопой.

29' Удар Форнальса из-за пределов штрафной «Сосьедада», мяч мимо ворот пролетел.

27' Классная разрезающая Форнальса на Антони в штрафную «Сосьедада», бил в дальний угол полузащитник «Бетиса», но защитники гостей успел заблокировать.

26' Желтая карточка показана Арамбуру.

25' Прострел крайнего защитника гостей Гомеса в штрафную «Бетиса», справляются защитники хозяев.

23' Удар Антони из-за пределов штрафной «Сосьедада», мяч в голову одному из защитников гостей угодил.

22' Обоюдоострая игра получается, отвечают соперники атакой на атку.

19' Удар Абде из-за пределов штрафной «Сосьедада», мяч мимо ворот пролетел.

18' Желтая карточка показана Марину.

16' Подача со штрафного Мендеса к воротам «Бетиса», отбились защищающиеся.

13' Гооол! 1:1. Ошибкой у чужих ворот воспользовались гости, подкараулили неточный пас защитников «Бетиса». Барренечеа вырвался 1 на 1 с вратарем и обыграл его, но угол для удара был слишком острым, отдал пас Андер на Брайса Мендеса, удар которого в дальний угол неотразимым стал для вратаря хозяев Лопеса.

12' Не самый высокий темп игры. Команды предпочитают атаке розыгрыш мяча.

11' А теперь «Бетис» с мячом, на своей половине серия передач производится.

10' Контролируют мяч игроки «Сосьедада», пока на своей половине поля.

07' Гооол! 1:0. Кучо Эрнандес нанес хирургической точности удар из пределов штрафной «Сосьедада» после передачи Ло Чельсо, без шансов для вратаря гостей.

07' Желтая карточка показана Серхио Гомесу.

05' Ло Чельсо пробил из пределов штрафной «Сосьедада» после ошибки Чалета-Цара в одно касание, успело сложиться вратарь гостей Ремиро и поймать мяч.

04' Пробуют наладить контроль над мячом обе команды, пока угроз воротам не создают.

02' Мяч под контролем «Сосьедада», приступили гости к позиционной атаке.

01' Матч начался! С центра поля начали футболисты «Реал Сосьедада».

До матча

21:59 Команды выходят на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдет на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье, вмещающем 57 619 зрителей.

21:40 Главным арбитром матча будет Матео Бускетс Феррер из Пальмы-де-Мальорки.

Стартовые составы команд

«Бетис»: Лопес, Бельерин, Натан, Фирпо, Льоренте, Форнальс, Антони, Ло Чельсо, Амрабат, Эрнандес, Абде.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Арамбуру, Субельдия, Чалета-Цар, Гомес, Горротксатеги, Марин, Мендес, Кубо, Оярсабаль, Барренечеа.

«Бетис»

«Бетис» после пяти поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет шесть баллов в активе и находится в середине таблицы. Команда занимает 10-ю позицию и лишь на один пункт отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на пять очков опережает зону вылета (18-20-е места). В своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура национального чемпионата клуб на чужом поле разошелся мировой с «Леванте» (2:2). Перед этим в третьем туре чемпионата Испании коллектив и вовсе остался ни с чем, когда теперь уже в домашних стенах потерпел поражение от «Атлетика» (1:2).

В трех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Бетис» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении. Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть лучшую, чем у соперника форму, а также фактор своего поля. Шесть голов команды в новом сезоне Ла Лиги забивали разные игроки. Травмированы — Бартра, Иско, Родригес и Руибаль, дисквалифицированных игроков нет.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» после четырех туров нового розыгрыша испанского чемпионата находится в нижней части таблицы. Команда занимает 17-ю позицию с отрывом лишь в один балл от зоны вылета (18-20-я строчки) и с отставанием в четыре очка от нынешнего соперника. В своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура Ла Лиги баскский клуб на своем поле со счетом 1:2 проиграл «Реалу». Перед этим в третьем туре испанского первенства коллектив также остался ни с чем, когда в чужих стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от «Овьедо».

В двух последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Реал Сосьедад» проиграл и в семи последних матчах ни разу не проиграл. Это сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно если учесть лучшую форму соперника, а также фактор чужого поля. Четыре гола команды в новом сезоне Ла Лиги забивали разные игроки. Травмированы — Эррера, Мендес, Оскарссон и Руперес, дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Ла Лиги. Команды обменялись домашними победами, «Бетис» победил 3:0, «Реал Сосьедад» 2:0.

За всю историю команды сыграли 123 матча. В 50 играх победил «Реал Сосьедад», в 42 «Бетис», оставшаяся 31 игра завершилась вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.83