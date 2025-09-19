Флик — о победе «Барселоны»: Мы были уверены в себе и верили в свои силы

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против(2:1).

«Это была фантастическая атмосфера. Мы видели, как интенсивно играл "Ньюкасл". Этого мы и ожидали. Мы были уверены в себе и верили в свои силы.

Очень важно начать сезон с трех набранных очков. В прошлом сезоне мы проиграли "Монако" (в 1-м туре). Это помогает нам становиться все лучше и лучше.

Рашфорд? Мы всегда видим (такую игру в его исполнении) на тренировках, и мы увидели это сегодня. Я рад за него. В нападении у нас много хороших игроков, и он один из них. Я рад, что он у нас есть. Он дает нам больше возможностей. Здорово, что он у нас есть.

Эти два гола очень помогут Маркусу сделать следующий шаг. Очень важно, чтобы он был уверен в себе и чувствовал себя хорошо. Эти голы невероятно важны для него на следующих этапах», — сказал Флик BBC.

В следующем матче общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграет против ПСЖ 1-го октября.