    Алексей КудашовС вещами на выход. Кто из тренеров КХЛ будет уволен первым?
  • 22:45
    «Ростов» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче Кубка России
  • 23:59
    «Барселона» минимально обыграла «Ньюкасл» в гостях
  • 23:56
    Гол Холанна помог «Ман Сити» обыграть «Наполи»
  • 23:53
    «Спортинг» разгромил «Кайрат» в Лиссабоне
  • 22:17
    Okko покажет олимпийский отборочный турнир фигуристов
    «Барселона» минимально обыграла «Ньюкасл» в гостях

    «Ньюкасл» — «Барселона»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Ньюкасл Футбол Испании Барселона
    «Барселона» одержала минимальную победу над «Ньюкаслом» в гостевом матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1.

    Маркус Рашфорд
    Маркус Рашфорд

    Дублем в составе каталонцев отметился Маркус Рашфорд на 58-й и 67-й минутах.

    Энтони Гордон сократил разрыв в счете на 90-й минуте, но на большее «сорок» не хватило.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Ньюкасл — Барселона 1:2
    Голы: 0:1 Маркус Рашфорд (58'), 0:2 Маркус Рашфорд (67'), 1:2 Энтони Гордон (90') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер (Свен Ботман, 76'), Фабиан Шер (Малик Тшау, 63'), Дэниел Бёрн, Тино Ливраменто, Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали, Харви Льюис Барнс (Ник Вольтемаде, 63'), Жоэлинтон (Джозеф Уиллок, 63'), Энтони Эланга (Джейкоб Мёрфи, 63'), Энтони Гордон Барселона: Жоан Гарсия, Жерар Мартин (Эрик Гарсия, 81'), Пау Кубарси (Андреас Кристенсен, 69'), Рональд Араухо, Жюль Кунде, Фермин Лопес (Марк Касадо, 90'), Френки де Йонг, Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 69'), Маркус Рашфорд (Даниэль Ольмо, 81'), Рафаэл Диас, Педри Предупреждения: Жоэлинтон (29'), Жерар Мартин (45'), Дэниел Бёрн (45 + 2'), Фермин Лопес (75'), Френки де Йонг (82'), Марк Касадо (90 + 7')

    В следующем туре «Барселона» на своем поле примет «ПСЖ» 1 октября, «Ньюкасл» в этот же день сыграет в Брюсселе против «Юниона».

