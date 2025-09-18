ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Хау: Против «Барселоны» нам нужно очень качественно играть без мяча

    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

    Эдди Хау
    Эдди Хау

    «Это историческое событие. У меня были волшебные чувства, когда мы увидели жеребьевку. Мы сосредоточились на тактике. Впереди отличный матч, я в предвкушении.

    Жаль, что Ямаль не сможет сыграть, обидно, что не увидишь такого игрока. Но у "Барселоны" есть и другие талантливые игроки на флангах.

    "Барса" — очень хорошая команда с точки зрения стиля. Они очень уверенно работают с мячом, и у них очень быстрые фланги. Это значит, что нам нужно очень качественно играть без мяча», — приводит слова Хау Marca.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Матч состоится сегодня, 18 сентября. Начало — в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

