В четверг, 18 сентября, датский «Копенгаген» примет «Байер» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+2' Перерыв! Воспользовались ошибкой в обороне готсей игроки «Копенгагена» доиграв эпизод до конца, и повели в счете. После чего плотно сыграли в обороне, почти не позволив создать угрозы своим воротам.

45+2' Андрих пробил из-за пределов штрафной «Копенгагена», но мяч выше перекладины пролетел.

45+1' Желтая карточка показана Хацидиакосу.

Главные тренеры сегодня датчане globallookpress.com

45' Добавленное время 1 минута.

43' Мукоко бил из пределов штрафной «Байера», успел Флеккен руку вскинуть и отразил сложный удар.

Статистика матча 2 Удары в створ 1 1 Удары мимо 5 35 Владение мячом 65 3 Угловые удары 4 6 Фолы 5

40' Проход Эльюнусси увенчался подачей на дальнюю штангу ворот «Байера», где открывался Ашури, но мяч попрыгав по перекладине ворот за пределы поля улетел.

36' Тилльман подавал на дальнюю штангу ворот «Копенгагена», там защитник хозяев Хуэскас спокойно мяч на угловой переправил.

33' Желтая карточка показана Лопесу.

32' Хуэскас простреливал вдоль ворот «Байера», но защитник гостей передачу прервал, выбив мяч на угловой.

30' Удар нанес Бен-Сегир из-за пределов штрафной «Копенгагена», мяч мимо ворот пролетел.

29' Отодвинули игру от своих ворот футболисты «Копенгагена», владеют мячом хозяева, но пока в атаку особо не продвигаются.

26' Включились в прессинг игроки «Копенгагена», затрудняя начало атаки гостям.

24' Вновь в позиционной атаке футболисты «Байера», в низком блоке в обороне хозяева.

21' Удар Гримальдо со штрафного, мяч выше ворот «Копенгагена» пролетел.

19' Андрих заработал штрафной прямо по центру ворот «Копенгагена», метрах в 23 от ворот.

17' Удар головой Андриха из пределов штрафной «Копенгагена», мяч в руки вратарю хозяев Котарски прилетел.

15' Удар Бен-Сегира из пределов штрафной «Копенгагена» в защитника хозяев пришелся.

15' «Копенгаген» от обороны играет, ждут хозяева возможности убежать в контр-атаку.

12' В позиционной атаке пребывают игроки «Байера», но до угроз воротам пока дело не доходит.

Игроки «Копенгагена» празднуют гол globallookpress.com

09' Гооол! 1:0. Ларссон опередив защитника «Байера» завершил комбинацию хозяев. Ашури достал мяч который казалось должен выкатиться за пределы поля после длинной передачи Дилейни, и прострелил в штрафную гостей, где нападающий «Копенгагена» первым на мяче оказался, нанеся точный удар в угол ворот Флеккена.

08' Размеренный темп игры пока, команды присматриваются друг к другу.

05' Удар Перейры из-за пределов штрафной «Байера», мяч сильно мимо ворот гостей пролетел.

04' Позиционная атака «Копенгагена», перешли с владением хозяева на половину гостей.

02' Мяч под контролем «Байера», но спешат игроки гостей в атаку.

01' Матч начался! «Байер» начал с центра поля.

До матча

19:40 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!

19:35 Матч пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене, вмещающем 38 065 зрителей.

19:25 Главным арбитром матча будет Алияр Агаев из Азербайджана.

Стартовые составы команд

«Копенгаген»: Котарски, Хуэскас, Перейра, Хацидиакос, Лопес, Дилейни, Ашури, Эльюнусси, Лерагер, Ларссон, Мукоко.

«Байер»: Флеккен, Баде, Куанса, Тапсоба, Васкес, Андрих, Гримальдо, Тилльман, Бен-Сегир, Фернандес, Шик.

«Копенгаген»

«Копенгаген», в отличие от соперника, стартовал в Лиге чемпионов еще с отбора, где прошел сразу троих соперников — «Дриту», «Мальме» и «Базель». Команда после восьми туров датского первенства нового розыгрыша занимает вторую позицию и на один балл отстает от лидера «Орхуса», а также на один пункт опережает третий «Мидтьюлланн». В предыдущей игре в рамках восьмого тура своего национального чемпионата клуб на выезде потерпел поражение от «Брондбю» с результатом 1:2. Ранее в поединке седьмого тура датского первенства коллектив уже смог набрать максимум баллов, когда теперь в чужих стенах одержал победу над «Раннерсом» (5:1).

В семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Копенгаген» проиграл лишь раз при четырех победах и двух ничьих. Такая форма вроде бы обещает хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе. Трое игроков — лучшие бомбардиры команды в датской Суперлиге этого сезона с тремя голами. Травмированы — Хейер, Маттссон, Моалем и Вест, дисквалифицированных игроков нет.

«Байер»

«Байер», в отличие от соперника, только начинает выступления в Лиге чемпионов с основного этапа благодаря второму месту в немецкой Бундеслиге. Команда по итогам трех туров национального первенства нового розыгрыша занимает 10-ю позицию с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-6). В своей последней игре в рамках третьего тура немецкого чемпионата леверкузенский клуб на своей арене одержал победу над «Айнтрахтом» (3:1). Перед этим коллектив во втором туре национального первенства потерял очки, когда теперь дома сыграл вничью с «Вердером» (3:3), после чего у него сменился тренер, которым стал Каспер Юльманн.

В пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Байер» выиграл лишь дважды при двух ничьих и одном поражении. Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей увезти домой три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть их преимущество в классе. Патрик Шик — лучший бомбардир команды в Бундеслиге текущего сезона с тремя голами. Травмированы — Белосян, Паласиос, Сарко и Терье, дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 3 матча. Во всех 3 победа оставалась за футболистами «Байера». Дважды команды сыграли в рамках квалификации Лиги Чемпионов в 2014 (3:2 и 4:0), ещё одина встреча была товарищеской в 2023 году (1:0).

