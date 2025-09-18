Увезет ли «Байер» победу из Дании?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.80

18 сентября в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Копенгаген» и «Байер». Начало игры — в 19:45 мск.

«Копенгаген»

Турнирное положение: «Копенгаген», в отличие от соперника, стартовал в Лиге чемпионов еще с отбора, где прошел сразу троих соперников — «Дриту», «Мальме» и «Базель».

Команда после восьми туров датского первенства нового розыгрыша занимает вторую позицию и на один балл отстает от лидера «Орхуса», а также на один пункт опережает третий «Мидтьюлланн».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках восьмого тура своего национального чемпионата клуб на выезде потерпел поражение от «Брондбю» с результатом 1:2.

Ранее в поединке седьмого тура датского первенства коллектив уже смог набрать максимум баллов, когда теперь в чужих стенах одержал победу над «Раннерсом» (5:1).

Не сыграют: травмированы — Хейер, Маттссон, Моалем и Вест, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Копенгаген» проиграл лишь раз при четырех победах и двух ничьих.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Трое игроков — лучшие бомбардиры команды в датской Суперлиге этого сезона с тремя голами.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер», в отличие от соперника, только начинает выступления в Лиге чемпионов с основного этапа благодаря второму месту в немецкой Бундеслиге.

Команда по итогам трех туров национального первенства нового розыгрыша занимает 10-ю позицию с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего тура немецкого чемпионата леверкузенский клуб на своей арене одержал победу над «Айнтрахтом» (3:1).

Перед этим коллектив во втором туре национального первенства потерял очки, когда теперь дома сыграл вничью с «Вердером» (3:3), после чего у него сменился тренер, которым стал Каспер Юльманн.

Не сыграют: травмированы — Белосян, Паласиос, Сарко и Терье, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Байер» выиграл лишь дважды при двух ничьих и одном поражении.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей увезти домой три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть их преимущество в классе.

Патрик Шик — лучший бомбардир команды в Бундеслиге текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Копенгагена» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Байера» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Байера» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.45, победа «Копенгагена» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

1.80 Тотал больше 2,5 голов

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе.

2.20 «Байер» победит

Ставка: «Байер» победит за 2.20