В среду, 17 сентября, в Мюнхене состоится матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Бавария» примет «Челси». Начало игры — в 22:00 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

10' Очень дальний и неточный удар Луиса Диаса. Продолжается пристрелка от баварцев.

09' Высоко стараются встречать обе команды, пока и те и другие ищут пути выхода из-под прессинга.

08' Своей атакой ответила «Бавария». Харри Кейн пробил головой после подачи Диаса, но вышло сильно мимо цели.

07' Опасная атака «Челси»! Палмер от угла штрафной отдал низом на Энцо к 11-метровой отметке, но его удар всё же накрыли.

06' Теперь уже у лондонцев мяч, через голкипера разыгрывают. Невысокий темп на старте встречи.

05' «Бавария» играет в пас на своей половине. «Челси» немного ослабил прессинг, позволяя хозяевам чуть продвинуться вперёд.

04' Много борьбы за мяч в районе центра поля пока — владение от одних к другим переходит, но надолго забрать мяч не удаётся никому.

03' Утверждают игроки английской команды, что был фол на бразильце в штрафной. Судьи на VAR взяли паузу, но ничего не нашли — продолжаем.

02' Первая атака в матче за «Челси». Санчес далеко забросил на Густо, тот прострелил в центр — Жоао Педро поборолся, но проиграл.

01' Матч начался!

21:58 Пара минут до начала встречи. Команды на поле — звучит гимн Лиги чемпионов!

21:52 Прохладный вечер сегодня в Мюнхене — около 13-14 градусов выше нуля. Осадков не ожидается.

21:46 Главный арбитр встречи — 41-летний Хосе Мария Санчес Мартинес из Испании.

21:40 Состав «Баварии»: Нойер, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер, Павлович, Киммих, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн. Главный тренер — Венсан Компани.

21:40 Состав «Челси»: Санчес, Кукурелья, Чалоба, Адарабиойо, Густо, Кайседо, Джеймс, Палмер, Фернандес, Нету, Жоао Педро. Главный тренер — Энцо Мареска.

21:35 Сегодняшний матч пройдёт на «Альянц-Арене» — домашнем стадионе мюнхенской «Баварии», вмещающем 75 024 зрителя.

«Бавария»

В прошлом сезоне «Бавария» вернула себе чемпионский титул в Германии, обойдя «Байер» на приличные 13 очков, и в этом году, кажется, настроена продолжать доминацию как минимум во внутреннем первенстве. У Венсана Компани — 5 побед в 5 матчах на старте сезона: в Суперкубке Германии обыгран «Штутгарт» (2:1), в первом раунде Кубка — «Вехен» (3:2), в Бундеслиге — «Лейпциг» (6:0), «Аугсбург» (3:2) и «Гамбург» (5:0).

В летнее трансферное окно «Бавария» провела несколько точечных усилений: за 70 млн евро купили у «Ливерпуля» Луиса Диаса, взяли свободным агентом защитника Джонатана Та и арендовали у «Челси» форварда Николаса Джексона за 16,5 млн. Диас и Та, естественно, взяты железобетонно под основной состав — колумбиец вообще уже успел сделать 4+2 в 5 играх за новый клуб. С Джексоном сложнее: в последнем матче с «Гамбургом», например, он появился на замену в перерыве. Сегодня против клуба, которому он принадлежит, сенегалец сыграть может (хотя бы со скамейки) — и это интригует.

Ну а тащить «Баварию» продолжает Харри Кейн, оформивший аж 11 результативных действий (8+3) в 5 первых матчах сезона. Но вот «Челси» — не самый, мягко говоря, любимый соперник англичанина: Кейн 11 раз в карьере проигрывал лондонскому клубу — чаще, чем кому-либо ещё.

Встречу с «Челси» у «Баварии» пропустят продолжающие своё долгое восстановление Альфонсо Дэвис и Джамал Мусиала, а также получивший на выходных повреждение Рафаэл Геррейру.

«Челси»

После нескольких неудачных лет дела у «Челси» пошли на поправку. В прошедшем сезоне Энцо Мареска катком проехался по всем соперникам в Лиге конференций, вернул лондонцев в ЛЧ спустя 2 года, а летом во многом сенсационно привёл «Челси» к победе на Клубном ЧМ с разгромом «ПСЖ» в финале (3:0). Во многом зарешала глубина скамейки: пока все смеялись над тем, что в ростере лондонского клуба числится чуть ли не полсотни футболистов, Мареска спокойно ротировал состав — в итоге лидеры не выдохлись раньше времени и сохранили форму аж до середины июля.

Новый сезон «Челси» также начал бодро и без поражений в 4 турах АПЛ, хотя с топ-клубами встретиться ещё не успел. Лондонцы скатали ничейки с «Кристал Пэлас» (0:0) и «Брентфордом» (2:2), а ещё уверенно обыграли «Вест Хэм» (5:1) и «Фулхэм» (2:0). За лето «Челси» отпустил огромную группу игроков общей стоимостью в 330 млн евро (ушли Нкунку, Мадуэке, Феликс и многие другие), но и закупился ровно на ту же сумму: в межсезонье состав пополнили Эстевао, Жоао Педро, Гиттенс, Хато, Гарначо и другие.

Именно прибывший из «Брайтона» Жоао Педро пока что делает разницу: больше половины голов команды на старте АПЛ — 5 из 9 — забиты при участии бразильца (2 гола + 3 ассиста). Также в порядке опорники «Челси» Кайседо и Фернандес — у обоих по 2 гола.

Хорошая новость для Марески — к игре с «Баварией» восстановился Коул Палмер. Плохая — Колвилл, Делап, Бадиашиле и Лавия продолжают находиться в лазарете.

Личные встречи

Последний раз «Бавария» и «Челси» пересекались 5 лет назад, в 1/8 финала ЛЧ в ковидный сезон-2019/20. Тогда мюнхенцы дважды разгромили соперника — 3:0 на выезде и 4:1 дома, и впоследствии, как мы помним, именно они турнир и забрали. До этого «Бавария» обыгрывала лондонцев в Международном кубке чемпионов в 2017-м (3:2), в Суперкубке УЕФА в 2013-м и финале ЛЧ в 2012-м (оба раза в серии пенальти).

А английский клуб последний раз побеждал «Баварию» ровно 20 лет назад: в четвертьфинале ЛЧ-2004/05 «Челси» выиграл дома 4:2, уступил в гостях 2:3 и по сумме прошёл дальше.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.92.