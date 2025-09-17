Сколько голов увидим в Мюнхене?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.92

17 сентября в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и «Челси». Начало игры — в 22:00 мск.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» только начинает выступления в основном раунде Лиге чемпионов благодаря титулу чемпиона Германии прошлого сезона.

Команда после трех туров национального первенства нового розыгрыша привычно занимает первую позицию и лишь на два балла опережает вторую в таблице «Боруссию» Дортмунд.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках третьего тура немецкого чемпионата мюнхенский клуб дома разгромил «Гамбург» с результатом 5:0.

Ранее в поединке второго тура национального первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах одержал победу над «Аугсбургом» (3:2).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Дэвис, Ито и Мусиала, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Бавария» неизменно побеждала.

Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на выигрыш, особенно на своем поле, хотя добиться этого, конечно, будет непросто, если учесть силу их соперника.

Гарри Кейн — лучший бомбардир команды в Бундеслиге нового сезона с пятью голами.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси», как и соперник, только начинает выступления в Лиге чемпионов с основного этапа благодаря четвертому месту в английской Премьер-лиге.

Команда по итогам четырех туров национального первенства занимает пятую позицию с отставанием в четыре очка от лидера «Ливерпуля», а также в один балл от трех вышестоящих конкурентов.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертого тура английского чемпионата лондонский клуб на чужой арене разошелся мировой с «Брентфордом» (2:2).

Перед этим коллектив в третьем туре национального первенства уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Фулхэмом» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Бадьяшиль, Буонанноте, Колуэлл, Дилэп, Эссуго, Лавия, дисквалифицирован — Мудрик.

Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Челси» ни разу не проиграл при восьми победах и трех ничьих.

Это говорит о неплохих шансах гостей увезти домой по крайней мере один балл, хотя, безусловно, это будет непросто, если учесть силу их соперника, а также фактор чужого поля.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Англии текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Баварии» забивали больше 3,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Баварии» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в 11-ти последних матчах «Челси» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.20, победа «Челси» — в 4.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом во всех этих поединках было забито больше 2,5 голов.

Оба данных сценария были реализованы и в трех из пяти последних матчей гостей.

1.92 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Баварии».

2.30 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30