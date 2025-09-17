В среду, 17 сентября, состоится матч 1-го тура Лиги Чемпионов, в котором «Аякс» примет «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

10' Тейлор выполнил подачу в штрафную на Вегхорста, но Аканджи оказался сильнее в верховой борьбе

08' Маркус Тюрам предпринял попытку обыграть защитников один в один, но те действовали уверенно

07' На скорости Дюмфрис провёл контратаку и сделал заброс в штрафную, однако голкипер грамотно вышел из ворот и забрал мяч в рук

05' С центра поля Классен исполнил длинную диагональ на левый фланг для Годтса, который не смог догнать мяч до выхода за пределы поля

04' Димарко исполнил кросс с левого фланга на Тюрама в штрафную, но голкипер Ярошу без труда поймал мяч после удара нападающего

Статистика матча 0 Удары в створ 1 56 Владение мячом 44 1 Фолы 2

03' Майкл Оливер определил грубое нарушение со стороны Кеннета Тейлора в составе «Аякса», в результате чего «Интер» получил право на штрафной удар

01' В сегодняшнем матче встретятся «Аякс» против «Интера» Пожелаем командам удачи, а мы начинаем текстовое комментирование!

До матча

21:45 Арбитром сегодняшней встречи будет Майкл Оливер из Англии.

21:40 Команды встретятся между собой в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена», который вмещает в себя 55 865 болельщиков.

21:35 «Интер»: Зоммер, Дюмфрис, Де Врей, Аканджи, Бастони, Димарко, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Тюрам, Эспозито

21:30 «Аякс»: Херкенс, Пасвер, Лукас Роза, Моро, Дольберг, Глух, Макконнелл, Мокио, Фитц-Джим, Шутало, Альдерс, Бунида

«Аякс»

Амстердамский «Аякс» подходит к стартовой игре в Лиге чемпионов в хорошем состоянии. Команда завоевала право участвовать в главном клубном турнире Европы, заняв второе место в чемпионате Нидерландов прошлого сезона. Сейчас подопечные Джона Хейтинги демонстрируют стабильные результаты в национальном первенстве: после пяти сыгранных туров они располагаются на третьей строчке турнирной таблицы, отставая всего на один балл от лидирующего «Фейеноорда» и идущего вторым ПСВ.

В последних матчах «Аякс» показывает достойную игру. В последнем туре чемпионата команда уверенно обыграла «Зволле» со счётом 3:1, продемонстрировав хороший атакующий футбол на своём поле. Однако не обошлось и без потерь очков: в четвёртом туре амстердамцы не смогли обыграть «Волендам», завершив матч вничью 1:1.

Особого внимания заслуживает игра Ваута Вегхорста, который является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне чемпионата Нидерландов с тремя забитыми мячами. В составе также выделяются опытный Дави Классен, молодой бельгийский полузащитник Мика Годтс, израильский футболист Оскар Глух и бывший вратарь «Ливерпуля» Витезслав Ярош, ныне защищающий ворота «Аякса».

К сожалению, в предстоящем матче не сможет принять участие травмированный ван ден Бомен. При этом команда не испытывает проблем с дисквалификациями. Несмотря на неплохую форму, «Аяксу» предстоит непростое испытание в матче против более опытного «Интера», хотя домашняя арена и может стать дополнительным преимуществом для амстердамцев.

«Интер»

Миланский «Интер» начинает свой путь в Лиге чемпионов с основного раунда, завоевав по итогам прошлого сезона второе место в чемпионате Италии. Сейчас команда переживает непростой период в национальном первенстве: после трёх сыгранных туров «нерадзурри» располагаются лишь на 11-й строчке турнирной таблицы, отставая на три очка от зоны еврокубков. Ситуация осложняется тем, что от зоны вылета команду отделяют всего несколько баллов.

Последние матчи в Серии А складываются для миланцев неудачно. В последнем туре команда потерпела болезненное поражение от «Ювентуса» со счётом 3:4, пропустив решающий гол в концовке матча. А перед этим «Интер» уступил на своём поле «Удинезе» со счётом 1:2, что явно не добавляет уверенности перед важным еврокубковым поединком.

Лучшим бомбардиром команды и всего чемпионата Италии на данный момент является Маркюс Тюрам, на счету которого уже три забитых мяча. Несмотря на текущие трудности, «Интер» остаётся одним из самых титулованных клубов Европы, и его опыт выступления на международной арене может сыграть важную роль в предстоящем матче.

К сожалению для тренерского штаба, в предстоящей игре не сможет принять участие полузащитник Паласиос, получивший травму. При этом команда не испытывает проблем с дисквалификациями. Учитывая текущую форму и результаты последних матчей, «Интеру» предстоит крайне непростое испытание в гостях у «Аякса», где добыть даже ничью будет серьёзным достижением.

Очные матчи

История противостояний «Аякса» и «Интера» насчитывает несколько ярких матчей. В последних встречах преимущество на стороне миланского клуба. Если обратиться к истории, то в сезонах 2002/03 и 2005/06 команды встречались в рамках Лиги чемпионов. В этих противостояниях «Интер» одержал две победы, а «Аякс» смог лишь раз сыграть вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85.