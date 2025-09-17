17 сентября в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аякс» и «Интер». Начало игры — в 22:00 мск.

«Аякс»

Турнирное положение: «Аякс» только начинает выступления в основном раунде Лиге чемпионов благодаря второму месте в первенстве Нидерландов прошлого сезона.

Команда после пяти туров национального первенства нового розыгрыша занимает третью позицию и лишь на один балл отстает от лидера «Фейеноорда» и второго в таблице ПСВ.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках пятого тура нидерландского чемпионата клуб из Амстердама дома обыграл «Зволле» с результатом 3:1.

Ранее в поединке четвертого тура национального первенства коллектив уже потерял очки, когда теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Волендамом» (1:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — ван ден Бомен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, пять из которых были официальными, а один — товарищеским, «Интер» ни разу не проиграл при трех победах и трех ничьих.

Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы по крайней мере на мировую, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Ваут Вегхорст — лучший бомбардир команды в нидерландской лиге нового сезона с тремя голами.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер», как и соперник, только начинает выступления в Лиге чемпионов с основного этапа благодаря второму месту в итальянской Серии А.

Команда по итогам трех туров национального первенства занимает 11-ю позицию, на три очка отставая от зоны еврокубков (топ-6), а также лишь по дополнительным показателям опережая 12-й «Лацио».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего тура итальянского чемпионата клуб из Милана на чужой арене со счетом 3:4 проиграл «Ювентусу».

Перед этим коллектив во втором туре национального первенства также остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах потерпел поражение от «Удинезе» (1:2).

Не сыграют: травмирован — Паласиос, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Интер» потерпел поражение.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей увезти домой даже один балл, особенно на чужом поле, а также если учесть преимущество в классе над соперником.

Маркюс Тюрам — лучший бомбардир команды и чемпионата Италии текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Аякс» не проиграл

в трех из пяти последних матчей «Интера» забивали больше 3,5 голов

в шести из девяти последних матчей «Интер» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.90, победа «Аякса» — в 3.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в шести из девяти последних матчей гости выиграли. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

И хотя в шести последних матчах хозяева не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.

1.85 «Интер» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: «Интер» победит за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.

2.75 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75