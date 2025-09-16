1-й таймБенфика — КарабахОнлайн
    «Бенфика» — «Карабах»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов
    Слишкович — о победе «Оренбурга»: Удача сегодня была на нашей стороне

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Рубин Оренбург
    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о победе своей команды в матче 4-го тура группового этапа Кубка России против «Рубина» (0:0, 4:2 по пен.).

    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»
    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»

    «Тяжело анализировать игру, когда соперник играет в меньшинстве. Это очень важный факт, всё было намного легче, но всё равно команда даже в такой ситуации может быть опасна. "Рубин" в концовке создал опасный момент, когда Сысуев хорошо отреагировал. Я доволен, как мы контролировали игру, особенно во втором тайме. К сожалению, не успели забить.

    Может, удача сегодня была на нашей стороне. Сысуев провел отличный матч. Могу быть доволен игрой, но в концовке мы торопились, не делали спокойно вещи, которые были необходимы», — сказал Слишкович «Матч ТВ».

  • «Оренбург» — «Рубин»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка России
  • Онлайн-трансляция матча 4-го тура Кубка России
  • Сегодня

    • После этого матча «Оренбург» занимает 2-е место в группе А Кубка России с 5-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против московского «Динамо» 21-го сентября в РПЛ.

