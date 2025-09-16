Слишкович — о победе «Оренбурга»: Удача сегодня была на нашей стороне

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 4-го тура группового этапа Кубка России против(0:0, 4:2 по пен.).

«Тяжело анализировать игру, когда соперник играет в меньшинстве. Это очень важный факт, всё было намного легче, но всё равно команда даже в такой ситуации может быть опасна. "Рубин" в концовке создал опасный момент, когда Сысуев хорошо отреагировал. Я доволен, как мы контролировали игру, особенно во втором тайме. К сожалению, не успели забить.

Может, удача сегодня была на нашей стороне. Сысуев провел отличный матч. Могу быть доволен игрой, но в концовке мы торопились, не делали спокойно вещи, которые были необходимы», — сказал Слишкович «Матч ТВ».

После этого матча «Оренбург» занимает 2-е место в группе А Кубка России с 5-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против московского «Динамо» 21-го сентября в РПЛ.