«Оренбург» одолел «Рубин» в серии пенальти

    Футбол Календарь Кубка России Футбол России Фонбет Кубок России Рубин Оренбург
    «Оренбург» одержал победу над «Рубином» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

    Футбольный клуб «Оренбург»
    Футбольный клуб «Оренбург»

    Основное время встречи, прошедшей 16 сентября на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилось вничью 0:0. В серии послематчевых пенальти оренбуржцы были точнее — 4:2.

    С 24-й минуты «Рубин» играл в меньшинстве после того, как нападающий Никола Чумич получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 38-й минуте полузащитник казанцев Марат Апшацев забил гол, но после просмотра ВАР арбитр Павел Шадыханов отменил взятие ворот из-за фола в атаке.

    Пенальти у победителей реализовали Ду Кейрос, Хорди Томпсон, Эмирджан Горлюк и Максим Савельев. «Оренбург» с 5 очками занимает второе место в группе А, а «Рубин» с 4 очками идёт третьим.

