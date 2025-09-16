Дьяков высказался о дебюте Ву и Джику за «Спартак»

Футбольный экспертподелился мнением об игре новичков

«Новых защитников Ву и Джику нужно ставить в Кубке, чтобы дать им практику? Их же для чего-то брали в клуб, а не чтобы они полировали лавку. Все зависит от их физического состояния. Насколько они готовы. С "Динамо" один отыграл весь матч, другой — один тайм. Думаю, стоит ожидать их и в этой встрече.

Кто-то из них понравится в дерби? Сложно оценивать по одному матчу, но в физическом плане это просто машины, которые не сдвинуть, не столкнуть. Они ведут единоборства на очень высоком уровне, и все выиграли. Но надо смотреть на дистанции: как они будут начинать атаки, как будут выглядеть тактически…», — сказал Дьяков изданию «Евро-Футбол. Ру».

В предстоящем матче Кубка России «Спартак» сыграет против «Ростова» 18-го сентября в 20:45 по мск.