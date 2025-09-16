ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    РафиньяКто остановит «Барселону»? Главные сюжетные линии нового сезона Лиги чемпионов
  • 23:53
    • «Карабах» одержал волевую победу над «Бенфикой» в Лиссабоне
  • 00:27
    • «Брентфорд» по пенальти обыграл «Астон Виллу» в Кубке английской лиги
  • 00:00
    • «Реал» обыграл в меньшинстве «Марсель»
  • 23:57
    • «Ювентус» совершил камбэк и сыграл вничью с «Боруссией» Д в матче ЛЧ
  • 23:53
    • «Тоттенхэм» одержал победу над «Вильярреалом» в ЛЧ
    Все новости спорта

    Дьяков высказался о дебюте Ву и Джику за «Спартак»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Футбольный эксперт Виталий Дьяков поделился мнением об игре новичков «Спартака» Кристофера Ву и Александера Джику.

    Кристофер Ву — защитник «Спартака»
    Кристофер Ву — защитник «Спартака»

    «Новых защитников Ву и Джику нужно ставить в Кубке, чтобы дать им практику? Их же для чего-то брали в клуб, а не чтобы они полировали лавку. Все зависит от их физического состояния. Насколько они готовы. С "Динамо" один отыграл весь матч, другой — один тайм. Думаю, стоит ожидать их и в этой встрече.

    Кто-то из них понравится в дерби? Сложно оценивать по одному матчу, но в физическом плане это просто машины, которые не сдвинуть, не столкнуть. Они ведут единоборства на очень высоком уровне, и все выиграли. Но надо смотреть на дистанции: как они будут начинать атаки, как будут выглядеть тактически…», — сказал Дьяков изданию «Евро-Футбол. Ру».

  Сперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года
  Трансферные бомбы, которые не взорвались
  13/09/2025

    • В предстоящем матче Кубка России «Спартак» сыграет против «Ростова» 18-го сентября в 20:45 по мск.

  • «Мерсисайдцы» будут доминировать и обыграют «матрасников»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Уральское дебри завершится большим количеством голов
  • Автомобилист — Трактор. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Справится ли «Бавария» с «Челси»?
  • «Бавария» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
