    «Уфа» — «Урал»: онлайн, прямая трансляция матча ФНЛ
  • 15:12
    Агент Батракова: Не буду удивлен, если Алексей действительно есть в шорт-листе «Барселоны»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Ла Лига Футбол Испании Барселона
    Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказался по поводу интереса со стороны «Барселоны» к хавбеку.

    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    «На сегодняшний день никаких контактов с "Барселоной" ни с нашей стороны, ни со стороны клуба не было. Алексей своей игрой заставляет европейские клубы более пристально наблюдать за ним. Если честно, не буду удивлен, если Батраков действительно есть в шорт-листе "Барселоны". Если предположить, что каталонский клуб сделает предложение Алексею, от такого точно не отказываются», — цитирует Кузьмичева Sport24.

    • В этом сезоне 20-летний Батраков сыграл 11 матчей, забил в них 10 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с железнодорожниками действует до 2029 года. Портал Transfermarkt сейчас оценивает хавбека в € 12 млн.

