Агент Батракова: Не буду удивлен, если Алексей действительно есть в шорт-листе «Барселоны»

Агент полузащитникавысказался по поводу интереса со стороны «Барселоны» к хавбеку.

«На сегодняшний день никаких контактов с "Барселоной" ни с нашей стороны, ни со стороны клуба не было. Алексей своей игрой заставляет европейские клубы более пристально наблюдать за ним. Если честно, не буду удивлен, если Батраков действительно есть в шорт-листе "Барселоны". Если предположить, что каталонский клуб сделает предложение Алексею, от такого точно не отказываются», — цитирует Кузьмичева Sport24.

В этом сезоне 20-летний Батраков сыграл 11 матчей, забил в них 10 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с железнодорожниками действует до 2029 года. Портал Transfermarkt сейчас оценивает хавбека в € 12 млн.