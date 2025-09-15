Эмери может возглавить «МЮ»

Главный тренер «Астон Виллы»рассматривается в качестве потенциальной заменыв «Манчестер Юнайтед», информирует Give Me Sport.

Как сообщает источник, руководство манкунианцев очень разочаровано работой португальского специалиста и после разгромного поражения в 4-м туре АПЛ от «Манчестер Сити» приступило к поиску кандидатов на его замену.

К тому же «Астон Вилла» тоже неудачно стартовала в этом сезоне в чемпионате Англии, поэтому чинить препятствий для ухода Эмери руководство бирмингемцев не будет.

После 4 туров «МЮ» с 4 очками располагается на 14-м месте, а «Астон Вилла» (2 очка) идет 19‑й.