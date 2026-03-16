17 марта в 36-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Уотфорд» и «Рексхэм». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Уотфорд — Рексхэм с коэффициентом для ставки за 3.09.

«Уотфорд»

Турнирное положение: «Шершни» еще не потеряли шансы на выход в плей-офф. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Уотфорд» на 8 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шершни» уступили «Сток Сити» (1:3).

До того команда не сумела обыграть «Шеффилд Уэнсдей» (1:1). Зато поединок с «Бристоль Сити» принес в копилку три очка (2:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Уотфорд» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шершни» в последних матчах смотрелись бледновато. Команда не побеждала в двух своих последних матчах.

Причем «Уотфорд» традиционно сложно противостоит «Рексхэм». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одном поражении.

«Рексхэм»

Турнирное положение: «Робинс» проводят продуктивный сезон. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы второго по силе английского дивизиона.

Причем «Рексхэм» на 3 очка оторвался от седьмой позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Робинс» одолели «Суонси» (2:0).

До того команда была бита «Халл Сити» (1:2). А вот чуть ранее она в дополнительное время уступила «Челси» (2:4).

При этом «Рексхэм» в 5 своих последних поединках одержал 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Робинс» находятся в приличной форме. Команда пытается удержаться в первой шестерке.

При этом «Рексхэм» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот «Уотфорд» команда не может обыграть уже почти 29 лет.

«Робинс» довольно прилично выглядят в атаке. Вот и в этом поединке команда явно не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Уотфорд» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.09.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.00 и 1.78.

Прогноз: «Робинс» на данном этапе выглядят весьма симпатично, тогда как «Уотфорд» в последних матчах не преуспевал.

3.09 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.09 на матч «Уотфорд» — «Рексхэм» принесёт чистый выигрыш 2090₽, общая выплата — 3090₽

Ставка: Победа «Рексхэма» за 3.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.00 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Уотфорд» — «Рексхэм» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

Пять причин, почему ставка зайдет