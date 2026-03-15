Проводы 34-летнего француза из стана мадридского клуба откладываются — тренерский штаб во главе с Диего Симеоне и руководство «матрасников» убедили его сохранить испанскую прописку до конца сезона, чтобы непосредственно поучаствовать в погоне за несколькими трофеями. Свернуть переговоры и включить режим ожидания пришлось «Орландо Сити», имевшему предметный интерес к Антуану.

Джокер в колоде Симеоне

Зависимость от Гризманна в нынешнем «Атлетико» стараются свести к минимальному уровню, что наглядно подтверждает количество предоставляемого ему игрового времени на просторах Ла Лиги — в среднем тридцать шесть минут за 25 матчей. По большей мере нападающий на подхвате у Эль Чоло, выходя из тени в трудный час и делая разницу на поле за счет накопленного за многие годы багажа опыта в совокупности с мастерством.

Если взглянуть на перформанс Антуана в текущей кампании сквозь призму чемпионата Испании, то фамилия седьмого номера лишь шесть раз фигурировала среди стартовых одиннадцати «матрасников». При этом француз не забывал творить, появляясь на газоне со скамейки запасных, и таким образом записал себе в актив шесть забитых мячей и одну результативную передачу.

Как хорошее вино, Гризманн с возрастом не растерял собственную утонченность и продолжает создавать головную боль оборонительным порядкам оппонентов, поддерживая атакующие начинания партнеров по команде из глубины. Даже при структуре с двумя форвардами, которая у Симеоне колеблется между 5-3-2 и 4-4-2, Антуан все же не действует на одной линии с Хулианом Альваресом или Александером Сёрлотом и создает остроту из оттяжки, преобразовывая схемы в 5-3-1-1 либо 4-4-1-1.

Вовлеченность «семерки» мадридцев в комбинационную игру коллектива отражает число его пасов в финальной трети поля, которое, согласно данным аналитического портала Opta Sports, перевалило за две сотни (201). Из них адресата достигли 152 передачи, сформировав процент точности 75,6 %, — среди партнеров по команде, накопивших большее число матчей в испанской Примере, по данному показателю Гризманна опережают только Коке (84,4 %) и Альварес (77 %).

Антуан Гризманн globallookpress.com

Роль резервиста вовсе не отразилась на профессиональном подходе чемпиона мира в составе сборной Франции к делу, который не устраивает истерик как в адрес Симеоне, так и в сторону правящей верхушки «Атлетико». К тому же Антуан без лишнего пафоса переписывает историю чемпионата Испании, войдя в квартет футболистов с наибольшим количеством поединков (на его счету 555 встреч, впереди лишь Рауль Гарсия, Хоакин Санчес и Андони Субисаррета) и сравнявшись в списке топ-10 по числу побед с Маноло Санчисом и Андресом Иньестой (312 викторий).

Отказываться самостоятельно от услуг столь высококлассного исполнителя в лагере «матрасников» сочли, сродни преступлению, и всеми силами удерживают старожилу в рядах столичного клуба. Запрос от «Орландо Сити», обивавшего пороги испанского коллектива, относительно трансфера Гризманна в Мадриде отложили в долгий ящик, акцентируя внимание на том, что нападающий по-прежнему ценен для Диего Пабло.

У Антуана впереди ещё почти два сезона, он сосредоточен на предстоящих задачах, и его игра очень хороша. Мы думаем о том, что он поможет нам в будущем. Остальное — лишь предположения. Матеу Алемани Спортивный директор «Атлетико»

Своей неординарностью Антуан влюбил в себя не только простых футбольных обывателей, но и таких легенд, как Мишель Платини, который глубоко сожалеет о том, что на смену Гризманну, Де Брёйне, Модричу, Месси, Хави и Иньесте, приходят слишком стереотипные игроки. Поэтому стремление продлить век французского форварда в европейских спортивных реалиях со стороны боссов «Атлетико» вызывает шквал заслуженных оваций.

Шанс громко хлопнуть дверью

Дополнительную мотивацию Гризманну придает борьба «матрасников» за медали сразу на трех фронтах: чемпионат, Кубок Короля и Лига чемпионов УЕФА. Конечно, в Примере «Атлетико» следует отнести к категории наблюдателей за «золотым» противостоянием между «Барселоной» и «Реалом», ведь дружина Симеоне сильно отстала от лидирующего дуэта и по большей мере создает видимость погони за ним.

Принеся в жертву Ла Лигу, мадридцы сфокусировались на другом внутреннем турнире, преуспев в раунде плей-офф Кубка Испании, где разобрались с «Атлетико Балеарес», «Депортиво», «Бетисом» и «Барселоной». Разобрав по полочкам «блаугранас» на домашнем «Рияд Эйр Метрополитано» со счетом 4:0, столичный клуб заставил понервничать собственных инчас в гостях и едва не допустил ремонтаду каталонцев, потерпев фиаско на «Камп Ноу» 0:3.

Функционал Гризманна в кубковом соревновании, к слову, кардинально отличается от его производительности в чемпионате — тут место Антуана в основном составе не подлежит обсуждению. Кредит доверия француз использует максимально продуктивно, отличившись пятью результативными ударами в пяти поединках и не пожалев, в том числе, свою бывшую — «Барселону». Продолжения банкета от него теперь ждут в финале Кубка Короля, где противостоять «Атлетико» будет «Реал Сосьедад».

Еврокубковая коллекция наград нападающего насчитывает трофей Лиги Европы и Суперкубок УЕФА, и единственной недосягаемой для него вершиной остается триумф в Лиге чемпионов. Ближе всего к «ушастому» трофею Гризманн находился в сезоне 2015/2016, однако споткнулся о мадридский «Реал» под руководством Зинедина Зидана.

Очередной поход «матрасников» в ЛЧ складывается вполне успешно, и в первой встрече 1/8 финала подопечные Симеоне катком прошлись по «Тоттенхэму», не простив ошибок англичанам и одержав викторию 5:2. Ногу к форменному разгрому приложил и Антуан, отметившись в протоколе 1+1 по системе «гол+пас» — всего же на его счету два гола и три ассиста в рамках самого престижного европейского турнира.

Учитывая катастрофическое состояние «шпор», легкой прогулкой для «Атлетико» обещает стать и выезд в Северный Лондон. Далее мадридцев ждет либо еще один представитель Англии — «Ньюкасл», либо порядком поднадоевшая им «Барселона». Сетка Лиги чемпионов 2025/2026 построена так, что при преодолении всех барьеров на пути к финалу «Атлетико» способен оказаться в качестве главного героя фильма «День сурка», снова столкнувшись в решающем матче с «Реалом».

Заокеанская мечта

Желание повесить бутсы на гвоздь в США Гризманн изъявлял еще десять лет назад, заявляя о любви к стране и персонально к НБА, матчи которого француз старался посещать с изрядной регулярностью. Кумиром Антуана в североамериканской баскетбольной лиге считался разыгрывающий Деррик Роуз, объявивший об уходе из профессионального спорта в сентябре 2024.

Идеальным местом обитания Гризманн называл Майами, где как раз таки обосновался Дэвид Бекхэм, основавший местный «Интер». Правда в стане «цапель» забронированы все три квоты для звездных исполнителей, на которых не распространяется потолок заработных плат.

Первое место в очереди за Антуаном занимает «Орландо Сити», которому благоволит специфическое правило МЛС под названием «Discovery List» («‎Список открытий») — в данный перечень клуб вносит фамилии пяти потенциальных новичков, при этом включать в него разрешено как молодые дарования, так и именитых легионеров. Не сложно догадаться, что Гризманна зарезервировали именно представители «львов», ранее достигавшие компромисса в переговорах с Кака, Нани и Алешандре Пато.

Текущая обойма «Орландо Сити» вовсе не пестрит громкими именами, и для подогрева интереса во Флориде готовы предложить французу оклад в пределах 10-15 млн евро в год. Менеджмент «львов» идет на определенный риск, ведь получив столь жирный контракт Антуан может взять пример с соотечественника Оливье Жиру, отбывавшего номер в «Лос-Анджелес Гэлакси».

С другой стороны, «Орландо Сити» сильно отстал от конкурентов с имиджевой точки зрения и громкий переход кровь из носу необходим им. Пробуксовывает команда и в недавно стартовавшем розыгрыше МЛС, проиграв три встречи кряду и откатившись на двенадцатую строчку Восточной конференции, что стоило тренерского кресла колумбийцу Оскару Парехе.

Летом кампания североамериканской лиги будет в самом разгаре, поэтому приезд Гризманна в расположение «Орландо Сити» придется к месту. Солнечная Флорида, полюбившаяся страна и возможность постоянно гостить на матчах НБА — чем не идеальный закат карьеры?