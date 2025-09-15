Бевеев: Талалаев — самый жесткий тренер в моей карьере

Левый латераль «Балтики»считает наставника калининградцевсамым жестким тренером в своей карьере.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Мингиян Бевеев Фото: www.fc-baltika.ru

«В моей карьере, конечно, были, жёсткие требования. Но всё равно у Андрея Викторовича тренировочный процесс чуть-чуть отличается — высказываниями и корректировками пожёстче, чем у остальных. Но у нас собралась такая команда, в которой все ребята голодные и хотят играть в футбол.

Много кто не играл на высоком уровне. Каждый хочет показать, что он заслуживает находиться на этом месте. Продемонстрировать остальным, что и в 30 лет можно попадать сюда, спокойно играть и быть лучшим», — сказал Бевеев «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас Бевееву 30 лет, он пришел в «Балтику» этим летом из «Урала». После 8 туров калининградский клуб занимает второе место в РПЛ с 16 очками. В прошлом сезоне команда играла в Первой лиге и выиграла ее.