    Ледяхов прокомментировал интерес к Батракову со стороны «Барселоны»

    Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов высказался по поводу интереса со стороны «Барселоны» к лидеру «Локомотива» Алексею Батракову.

    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    «Как обсуждать то, чего еще нет? Кто-то сидел, выпивал в баре и сказал об интересе "Барселоны" к Батракову. Подождите с "Барселоной". Батраков — талантливый мальчик, но преждевременно говорить о других клубах. Пускай сезон сыграет на своем уровне. Тогда за ним обязательно придут», — сказал «Чемпионату».

  • Сперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года
  • Трансферные бомбы, которые не взорвались
  • 13/09/2025

    В этом сезоне 20-летний Батраков сыграл 11 матчей, забил в них 10 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с железнодорожниками действует до 2029 года. Портал Transfermarkt сейчас оценивает хавбека в € 12 млн.

