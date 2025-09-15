Ледяхов прокомментировал интерес к Батракову со стороны «Барселоны»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов высказался по поводу интереса со стороны «Барселоны» к лидеру «Локомотива» Алексею Батракову.

«Как обсуждать то, чего еще нет? Кто-то сидел, выпивал в баре и сказал об интересе "Барселоны" к Батракову. Подождите с "Барселоной". Батраков — талантливый мальчик, но преждевременно говорить о других клубах. Пускай сезон сыграет на своем уровне. Тогда за ним обязательно придут», — сказал «Чемпионату».

В этом сезоне 20-летний Батраков сыграл 11 матчей, забил в них 10 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с железнодорожниками действует до 2029 года. Портал Transfermarkt сейчас оценивает хавбека в € 12 млн.