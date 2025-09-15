ПерерывВерона — КремонезеОнлайн
    Балахнин оценил шансы «Ростова» обыграть «Спартак» в матче Кубка России

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Ростов
    Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мыслями перед матчем 4-го тура группового этапа Кубка России между «Спартаком» и командой Джонатана Альбы.

    Джонатан Альба — главный тренер «Ростова»
    Джонатан Альба — главный тренер «Ростова»

    «Трудно сказать, сможет ли "Ростов" обыграть "Спартак". Москвичи тоже не в своём лучшем состоянии. Конечно, "Спартак" будет фаворитом. "Ростов" борется, чтобы вылезти с низов турнирной таблицы. Для них приоритет — чемпионат. В Кубке будет большая ротация. Плюс до этого они не выигрывали в Кубке.

    "Спартак" тоже выглядит не очень хорошо. Но состав у них сильнее. Ротация будет у всех, но "Спартак" в этой ситуации выглядит лучше», — сказал Балахнин Чемпионату.

  • Два дубля и удаление Станковича: «Динамо» и «Спартак» расписали боевую ничью в нервном дерби
  • Обеим командам ещё слишком много надо исправлять
  • Вчера

    • Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 18-го сентября в 20:45 по мск.

    После 3-х туров в Кубке России «красно-белые» занимают 2-е место в группе С с 7-ю очками в активе. «Ростов» — на 4-й позиции без набранных баллов.

    •
