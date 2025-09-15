Балахнин оценил шансы «Ростова» обыграть «Спартак» в матче Кубка России

Экс-тренерподелился мыслями перед матчем 4-го тура группового этапа Кубка России междуи командой

«Трудно сказать, сможет ли "Ростов" обыграть "Спартак". Москвичи тоже не в своём лучшем состоянии. Конечно, "Спартак" будет фаворитом. "Ростов" борется, чтобы вылезти с низов турнирной таблицы. Для них приоритет — чемпионат. В Кубке будет большая ротация. Плюс до этого они не выигрывали в Кубке.

"Спартак" тоже выглядит не очень хорошо. Но состав у них сильнее. Ротация будет у всех, но "Спартак" в этой ситуации выглядит лучше», — сказал Балахнин Чемпионату.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 18-го сентября в 20:45 по мск.

После 3-х туров в Кубке России «красно-белые» занимают 2-е место в группе С с 7-ю очками в активе. «Ростов» — на 4-й позиции без набранных баллов.