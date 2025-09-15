ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Сергей ТашуевСергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться
    • Матвей Кисляк интересен еще одному клубу из Саудовской Аравии
    • Тольяттинский «Акрон» продлил серию поражений до пяти матчей
    • Хосеп Гвардиола: Мы увидели радость наших болельщиков, это огромная привилегия
    • Лука Модрич побил уникальный рекорд Серии А
    • «Локомотив» смог продлить серию без поражений в РПЛ
    З. Бакаев: Главное, что «Локомотив» не проигрывает, а победы придут

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Ахмат
    Вингер московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев считает, что четыре ничейных результата подряд в РПЛ никак не надломили команду и скоро она начнет снова побеждать.

    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    «Тяжелая игра была с "Ахматом" (1:1), по‑другому и никак. Уступали 0:1, хорошо, что отыгрались. В конце могла победить любая из команд, моменты были. "Ахмат" играл хорошо, у нас тоже много опытных ребят с характером. Последние 30 минут, кроме опасной контратаки "Ахмата", мы контролировали игру, создавали моменты. Ничейный результат логичный.

  • Сергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться
  • Известный российский тренер в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о восьмом туре РПЛ
  • Сегодня

    • Мы не проигрываем, а победы придут. Главное, что мы не сдаем назад, держим высоко голову. Не сомневаюсь в команде, у нас нет никаких проблем с психологией», — сказал Бакаев «Матч ТВ».

    В 8-м туре «Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» (1:1). Ранее команда поделила очки с «Балтикой» (1:1), «Ростовом» (3:3) и «Крыльями Советов» (2:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 8 туров железнодорожники идут на 3-м месте в таблице РПЛ с 16 очками и отстают на три от лидера «Краснодара».

