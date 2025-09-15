З. Бакаев: Главное, что «Локомотив» не проигрывает, а победы придут

Вингер московского «Локомотива»считает, что четыре ничейных результата подряд в РПЛ никак не надломили команду и скоро она начнет снова побеждать.

«Тяжелая игра была с "Ахматом" (1:1), по‑другому и никак. Уступали 0:1, хорошо, что отыгрались. В конце могла победить любая из команд, моменты были. "Ахмат" играл хорошо, у нас тоже много опытных ребят с характером. Последние 30 минут, кроме опасной контратаки "Ахмата", мы контролировали игру, создавали моменты. Ничейный результат логичный.

Мы не проигрываем, а победы придут. Главное, что мы не сдаем назад, держим высоко голову. Не сомневаюсь в команде, у нас нет никаких проблем с психологией», — сказал Бакаев «Матч ТВ».

В 8-м туре «Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» (1:1). Ранее команда поделила очки с «Балтикой» (1:1), «Ростовом» (3:3) и «Крыльями Советов» (2:2).

После 8 туров железнодорожники идут на 3-м месте в таблице РПЛ с 16 очками и отстают на три от лидера «Краснодара».