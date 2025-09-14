2-й таймРостов — ЦСКАОнлайн
    Слот: Сложно создавать моменты против команды, против команды, которая играет в своей штрафной

    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о матче против «Бернли»(1:0)

    Арне Слот
    Арне Слот

    «По истечении 90 минут, когда я увидел, сколько было добавлено времени, я был шокирован. Я все еще был шокирован, когда мы заработали пенальти, потому что пять минут добавленного времени для меня были невероятными. Я был шокирован, а затем счастлив, когда Мо Салах забил пенальти.

    Это был не тот матч, в котором мы создали много моментов, но сложно делать это против команды, которая играет в своей штрафной. Мы продолжали играть, продолжали перемещать мяч. Они уставали все больше и больше, и это нормально, когда приходится обороняться 80% времени, а потом мы выставили на поле как можно больше нападающих.

    Сложная игра, как и все матчи в Премьер-лиге. Мы не пропустили и практически не допустили моментов у своих ворот с игры. Это хорошо. Это нормально, у нас много новых игроков, мы будем становиться все лучше и лучше, но мы уже набрали 12 очков», — цитирует Слота BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    В пятом туре «Ливерпуль» сыграет дома в дерби с «Эвертоном», а «Бернли» примет «Ноттингем».

