Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке

Главный тренер московскоговысказался о своих словах о готовности уйти в отставку со своего поста.

«Меня спросили: как я отнесусь к отставке? А как к ней можно отнестись? Что мне, сказать, что не уйду? Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке, так что это может произойти когда угодно. Всё зависит от результатов.

Какой ожидал старт? Естественно, не такой. Но что будет тяжело — да, понимал.

Дело не только в игре, а скорее в результате. А результат часто зависит от одной ошибки либо с одной стороны, либо с другой», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Динамо» занимает только девятое место в турнирной таблице РПЛ.