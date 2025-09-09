ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Ноттингем Форест» уволил Нуну Эшпириту Санту

    Футбол Футбол Англии Ноттингем Форест
    «Ноттингем Форест» объявил об уходе главного тренера Нуну Эшпириту Санту. Сообщение об отставке опубликовано на официальном сайте клуба.

    Нуну Эшпириту Санту
    Нуну Эшпириту Санту

    «Ноттингем Форест подтверждает, что в связи с последними обстоятельствами Нуну Эшпириту Санту сегодня покинул пост главного тренера. Клуб выражает благодарность Нуну за его вклад в успешный этап на „Сити Граунд“, особенно за роль в сезоне-2024/25, который навсегда останется частью истории с особыми воспоминаниями», — говорится в заявлении.

    В июне «Ноттингем» продлил соглашение с португальским специалистом до лета 2028 года. Эшпириту Санту возглавлял команду с 2023 года.

    После трёх туров нового сезона АПЛ «Ноттингем» располагается на 10-м месте, имея в активе 4 очка.

