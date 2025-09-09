«Ноттингем Форест» уволил Нуну Эшпириту Санту

объявил об уходе главного тренера. Сообщение об отставке опубликовано на официальном сайте клуба.

«Ноттингем Форест подтверждает, что в связи с последними обстоятельствами Нуну Эшпириту Санту сегодня покинул пост главного тренера. Клуб выражает благодарность Нуну за его вклад в успешный этап на „Сити Граунд“, особенно за роль в сезоне-2024/25, который навсегда останется частью истории с особыми воспоминаниями», — говорится в заявлении.

В июне «Ноттингем» продлил соглашение с португальским специалистом до лета 2028 года. Эшпириту Санту возглавлял команду с 2023 года.

После трёх туров нового сезона АПЛ «Ноттингем» располагается на 10-м месте, имея в активе 4 очка.