ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 23:51
    • Италия вырвала победу у Израиля в результативном матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:45
    • Швейцария разгромила Словению в квалификации ЧМ-2026, Швеция проиграла Косово
  • 23:43
    • Хорватия разгромила Черногорию в матче квалификации ЧМ-2026
  • 22:03
    • Гол Виноградова обеспечил «Торпедо» победу над СКА
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Гаттузо — о победе сборной Италии: Это самая безумная игра, в которой я участвовал как тренер

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Италии Футбол Италии Сборная Израиля
    Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о волевой победе своей команды в матче квалификации ЧМ-2026 против Израиля (5:4).

    Дженнаро Гаттузо — главный тренер сборной Италии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дженнаро Гаттузо — главный тренер сборной Италии

    «Сегодня было настоящее убийство. Это самая безумная игра, в которой я участвовал как тренер. Но это моя проблема, а не игроков. Если мы хотим играть в определенный футбол, то должны становиться лучше.

    Мы действовали слишком авантюрно, постоянно шли в атаку — именно этого и ждал Израиль, и каждый раз нас наказывали на контратаках. При счете в нашу пользу мы могли сыграть глубже в обороне.

    Они немного удивили нас, начав играть персонально в начале встречи. Но всякий раз, когда мы атаковали, мы доставляли им массу проблем. Мы были не так остры, это закономерно для второй игры за несколько дней, и над этим тоже нужно работать.

    Мы безумная команда — слишком хрупкая, пропускаем нелепые голы слишком легко. Ребята это знают, но вина здесь на мне, а не на них. Мы привыкли к футболу, где все завязано на ориентиры, но нам нужно научиться быть настоящей командой.

    Игроки заслуживают уважения за то, что после каждого удара судьбы они отвечали. Но отрицать нельзя: мы не можем продолжать пропускать такие легкие голы.

  • Израиль — Италия 4:5. Онлайн, прямая трансляция
  • Сборная Италии вырывает победу в добавленное время и сохраняет шансы на прямое попадание на мундиаль
  • Вчера

    • Это не критика в адрес футболистов, это моя и штаба ответственность — улучшить и отладить игру как можно скорее. Эта команда не имеет права быть без прочного фундамента», — сказал Гаттузо Football Italia.

    После этого матча Италия занимает 2-е место в группе I с 9-ю очками в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Эстонии 11-го октября.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра получится прагматичной
  • Сербия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Увезет ли Украина победу из Азербайджана?
  • Азербайджан — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Португалия подтвердит свой уровень
  • Венгрия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Армения — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Норвегия — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эквадор — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры