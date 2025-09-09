Гаттузо — о победе сборной Италии: Это самая безумная игра, в которой я участвовал как тренер

Главный тренер сборнойвысказался о волевой победе своей команды в матче квалификации ЧМ-2026 против(5:4).

«Сегодня было настоящее убийство. Это самая безумная игра, в которой я участвовал как тренер. Но это моя проблема, а не игроков. Если мы хотим играть в определенный футбол, то должны становиться лучше.

Мы действовали слишком авантюрно, постоянно шли в атаку — именно этого и ждал Израиль, и каждый раз нас наказывали на контратаках. При счете в нашу пользу мы могли сыграть глубже в обороне.

Они немного удивили нас, начав играть персонально в начале встречи. Но всякий раз, когда мы атаковали, мы доставляли им массу проблем. Мы были не так остры, это закономерно для второй игры за несколько дней, и над этим тоже нужно работать.

Мы безумная команда — слишком хрупкая, пропускаем нелепые голы слишком легко. Ребята это знают, но вина здесь на мне, а не на них. Мы привыкли к футболу, где все завязано на ориентиры, но нам нужно научиться быть настоящей командой.

Игроки заслуживают уважения за то, что после каждого удара судьбы они отвечали. Но отрицать нельзя: мы не можем продолжать пропускать такие легкие голы.

Это не критика в адрес футболистов, это моя и штаба ответственность — улучшить и отладить игру как можно скорее. Эта команда не имеет права быть без прочного фундамента», — сказал Гаттузо Football Italia.

После этого матча Италия занимает 2-е место в группе I с 9-ю очками в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Эстонии 11-го октября.