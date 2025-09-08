Италия вырвала победу у Израиля в результативном матче квалификации ЧМ-2026

одержала победу над(5:4) в матче квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа I).

В 1-м тайме команды обменялись голами. На 16-й минуте полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли забил гол в свои ворота.

Итальянцы сумели сравнять счет на 40-й минуте благодаря точному удару Мойзе Кена.

Во 2-м отрезке Израиль смог забить 3 гола, а у Италии — 4 забитых мяча. В составе номинальных хозяев дублем отметился Дор Перец, отличившись на 52-й и 90-й минутах. На 87-й минуте защитник сборной Италии Алессандро Бастони забил гол в свои ворота.

У итальянской сборной во 2-м тайме голы записали на свой счет Мойзе Кен на 54-й минуте, Маттео Политано на 59-й минуте и Джакомо Распадори на 81-й минуте.

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали поставил точку в этом матче, забив 5-й победный гол своей национальной команды на 90+1-й минуте.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I Израиль — Италия 4:5 Голы: 1:0 Мануэль Локателли (автогол) (16'), 1:1 Мойзе Кин (40'), 2:1 Дор Перец (52'), 2:2 Мойзе Кин (54'), 2:3 Маттео Политано (59'), 2:4 Джакомо Распадори (81'), 3:4 Алессандро Бастони (автогол) (87'), 4:4 Дор Перец (90'), 4:5 Сандро Тонали (90 + 1') Израиль: Перец Даниэл, Элазар Даса (Сагив Ехезкель, 66'), Идан Начмиас, Став Лемкин (Раз Шломо, 9'), Рой Ревиво, Элиэль Перец, Дор Перец, Оскар Глоч, Дан Битон (Guy Mizrahi, 66'), Анан Халаили (Tai Baribo, 66'), Манор Соломон Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Федерико Димарко (Андреа Камбьязо, 79'), Алессандро Бастони, Джанлука Манчини, Джованни Ди Лоренцо, Николо Барелла (Давиде Фраттези, 68'), Мануэль Локателли, Сандро Тонали, Матео Ретеги (Дэниел Мальдини, 87'), Мойзе Кин (Джакомо Распадори, 79'), Маттео Политано (Риккардо Орсолини, 68')

После этого матча Италия располагается на 2-й позиции в своей группе с 9-ю очками в активе. Израиль занимает 3-ю строчку с тем же количеством баллов.