Израиль — Италия. Онлайн, прямая трансляция

В понедельник, 8-го сентября, в группе I состоится матч 6-го тура квалификационного раунда Чемпионата мира, в котором встретятся сборные Израиля и Италии. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I Израиль — Италия 1:1 Израиль: Перец Даниэл, Элазар Даса, Идан Начмиас, Став Лемкин (Раз Шломо, 9'), Рой Ревиво, Элиэль Перец, Дор Перец, Оскар Глоч, Дан Битон, Анан Халаили, Манор Соломон Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Федерико Димарко, Алессандро Бастони, Джанлука Манчини, Джованни Ди Лоренцо, Николо Барелла, Мануэль Локателли, Сандро Тонали, Матео Ретеги, Мойзе Кин, Маттео Политано

Ход матча

44' Хорошо сейчас комбинировали итальянцы и прошли центр поля, но судья остановил игру увидев нарушение со стороны израильтян, а мог бы и дать продолжить атаку гостям.

42' С мячом Италия, пытаются развить свой успех гости.

40' ГООООЛ!!! 1:1! Ретеги перед штрафной скидывает мяч на Кина, тот подработал мяч, скинув с себя защитника и пробил в нижний угол. Есть ощущение, что вратарь имел шансы отбить этот удар.

40' 45% на 55% по владению в пользу гостей.

40' Тонали пробил из-за штрафной, мяч прошёл рядом с нижним углом.

39' Снова нарушают правила на Ди Лоренцо. Глух наступил ему на ногу.

36' Соломон подаёт угловой слева, Ретеги помогает в обороне — отбились итальянцы.

35' По 7 фолов с каждой стороны на данный момент у нас.

34' Пошла у нас весёлая игра и оживились футболисты, Барелла сфолил в атаке вблизи чужой штрафной на Ревиво.

32' Теперь момент у израильтян и Перец бил с радиуса штрафной, было опасно, но силы не хватило удару.

32' Кин не попадает в ворота из штрафной! Второй отличный шанс у Италии!

31' Перекладина! Тонали подаёт со штрафного на дальнюю, Бастони скидывает в центр на Димарко, тот отдаёт верхом на Ретеги, которй скинул на Локателли, который мог исправиться, но поал в каркас. Т

30' Барелла зарабатывает штрафной на правом фланге. Фолил на нём Даса.

28' Кин, Тонали и неточный заброс Бареллы за пределы поля. Казалос, вот-вот получится первая неплохая комбинация у итальянцев. Но пока нет взаимопонимания у игроков «Скуадра Адзурры».

27' Кин не смог обыграть перед штрафной Халали.

26' Опасная подача на дальнюю штангу со штрафного, не очень уверенно играл на выходе Доннарумма. Битом бил с острейшего угла, но приходилось тянуться за мячом нападающему.

26' Глух на левом фланге обыграл Бареллу, итальянец поставил подножку и сфолил.

25' Бастони завалил Д. Перца в центре поля. Штрафной.

23' Димарко опасно навешивал с левого фланга, надёжно на выходе сыграл Перец.

23' Шломо персонально играет по Ретеги в этом матче, на этот раз он сфолил на нападающем.

22' Тонали подал корнер справа -израильтяне отбились.

22' Ретеги, не видя интересных вариантов для продолжения, пробил с угла штрафной. Мяч, срикошетив от защитника, ушёл на угловой.

21' Соломон нарушает правила на Политано в чужой штрафной, вернулся помочь своей обороне игрок атаки.

20' Израильтяне владеют мячом на чужой половине.

19' У сборной Италии кроме пресных навесов пока ничего.

16' ГООООЛ!!! 1:0! Битом отдаёт обостряющую передачу во вратарскую на забегающего Битона, тот прострелил и мяч в свои ворота отправил Мануэле Локателли!

15' Барелла сделал отличную передачу на Кина в штрафную с левого фланга, отрезав троих игроков, но нападающий пробил в защитника.

14' Барелла фолит на Ревиво на левом фланге.

12' Неловко сейчас разыгрывали мяч в своей штрафной Барелла и Доннарумма. Чуть было пенальти не привезли себе итальянцы. Если всё продолжится в том же духе, то Гаттузо снова придётся отвештвать тумаков своим игрокам в перерыве.

11' Локатели нарушает правила на Битоне перед чужой штрафной.

10' Угловой подаёт Политано с левого фланга: израильтяне отбились, но на подборе итальянцы.

9' Вынужденная замена в центре обороны у сборной Израиля: Лемкин больше не появится нга поле, на его место выходит Шломо.

8' Возобновляется игра, и Италия начинает своё владение.

6' Снова остановлена игра. Лемкин лежит на газоне, медики появляются на поле. Защитник получил повреждение в борьбе с Кином, после которого сам же и нарушил правила.

5' Игра возобновилась. Два тревожных звоночка для итальянцев на уже на первых минутах.

4' Мяч оказался в воротах после углового! Судья гол не засчитал, зафиксировав фол на Доннаруме. ВАР просматривает эпизод.

3' Грубую ошибку допустил кто-то из итальянцев и битена вывели пасом в штрафную! Было опасно, но Жоннарумма смутил игрока израильтян и тот не стал бить, предпочтя пас под удар, который прервал Манчини.

2' Ди Лоренцо зарабатывает фол на своей половине.

2' Бросается в глаза, что болельщиков на трибунах пока не много.

1' Итальянцы начинают с центра поля итут же бросают мяч вперёд, где за него не удаётся зацепиться Кину.

1' Судья даёт стартовый свисток! Начинаем!

Перед матчем

21:44 Команды пожимают друг другу руки, матч скоро начнётся

21:41 Звучат национальные гмны стран.

21:40 Команды в подтрибунном помещении и скоро выйдут на поле.

21:25 Матч пройдёт в в Венгрии, в городе Дербецен, на стадионе «Надьердеи», вмещающем 20340 зрителей. В этой отборочной кампании израильтянам приходится играть на нейтральном стадионе, и сегодняшняя игра сопровождается острой политической и гуманитарной повесткой.La Gazzetta dello Sport перед матчем Израиль — Италия опубликовала слова главного тренера сборной Палестины Ихаба Абу Джазара, который обратился к итальянским болельщикам с эмоциональным посланием: «Надеюсь, что встреча Израиля и Италии напомнит всем: каждый день убивают целую нацию. И убивает её тот, кто выходит против "Скуадры адзурры". Не забывайте прошлое: в 1982 году Италия посвятила победу на чемпионате мира палестинскому народу. Сейчас нужен новый сильный сигнал. Прошу вас: соблюдайте минуту молчания перед стартовым свистком, чтобы почтить детей Газы и всех наших погибших».

21:20 Мы видим два изменения в составе сборной Италии по сравнению с прошлым матчем: Манчини занял Место Калафьори в обороне, а слева в полузащите вместо травмировированного Дзаканьи, скорее всего сыграет Барелла, место в центре полузащиты, в свою очередь займёт Локателли. В атаке Гаттузо попрежнему использует двух нападающих: Ретеги и Кина.

21:15 Главным судьёй на матч назначен Славко Винчич из Словении.

Стартовые составы

Израиль: Перец, Даса, Д. Перец, Э. Перец, Битон, Соломон, Ревиво, Нахмиас, Глух, Лемкин, Халайли

Италия: Доннарумма, Димарко, Бастони, Манчини, Ди Лоренцо, Локателли, Тонали, Барелла, Политано, Кин, Ретеги

Израиль

Сборная Израиля расположилась на втором месте в отборочной группе I, опережая, дышащую ей в спину, сборную Италии. Выше них в таблице только сборная Норвегии, набравшая возможные 12 очков. Команда Рана Бен Шимона набрала хороший ход, победив в трёх последних матчах. В этой отборочной кампании израильтяне, которым приходится проводить свои домашние матчи в Венгрии, дважды взяли верх над сборной Эстонии (2:1 и 1:0) и разгромили на выезде молдован со счётом 4:0. Уступила сборная Израиля лишь норвежцам со счётом 2:4.

На пресс-конференции журналисты спросили главного тренера о возможном исключении национальной команды из турниров УЕФА и ФИФА из-за войны в Газе. Бен Шимон резко отреагировал на вопрос, отказавшись на него отвечать: «Не отвечаю тому, кто задал вопрос, потому что по его формулировке видно, на чьей он стороне. Я говорю нашему замечательному народу, который стоит за нами. Это делает нас ещё более мотивированными. Я — тренер по футболу и приехал играть в футбол. За нами стоит великая страна, ради которой мы выступаем. Я доверяю своим солдатам, я полностью их поддерживаю в том, что они делают».

Сборная Италии, у которой есть один матч в запасе, станет вторым после норвежцев серьёзным соперником для команды Бен Шимона за последний календарный год. Предстоящий матч будет большой проверкой работы над ошибками, которую, как кажется, сборная Израиля провела в последних удачно сложившихся играх и шансом зацепиться за борьбу за право на выступление на мировом мундиале, в котором израильтяне не принимали участия с 1970-го года.

Италия

Четырёхкратный чемпион мира — сборная Италии, пропустившая последний мундиаль, более не имеет права на ошибку. Лучано Спаллетти был уволен из сборной Италии из-за кризисных результатов команды, включая разгромное поражение от Норвегии (0:3) в первом туре отборочного раунда, что снова поставило под вопрос её участие в турнире. Федерация футбола Италии приняла решение об отставке из-за плохой игры итальянской сборной, хотя сам Спаллетти выразил желание остаться и исправить ошибки.

Новый тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо использует свои собственные оригинальные методы по перевоспитанию игроков. В пятницу, в перерыве дебютного для Гаттузо и, складывавшегося не самом удачным образом для команды матча, он устроил в раздевалке настоящий разнос. Результат не заставил себя ждать и, вышедшие буквально побитыми Гаттузо из раздевалки игроки, забили пять безответных мячей в ворота сборной Эстонии.

Тренер «скуадра адзурры» отказался от схемы защиты Спаллетти с тремя защитниками, заменив её на схему с четырьмя. В Венгрии мы, вероятно, увидим похожую схему обороны, и Алессандро Бастони и Риккардо Калафиори станут ядром обороны Гаттузо. Маттиа Дзакканьи в воскресенье занимался по индивидуальной программе. Его состояние вызывает сомнения, и теперь есть риск, что он не сможет выйти на поле в Дербецене. В штабе сборной подчеркнули, что решение по его участию будет принято ближе к игре.

Личные встречи

Исторически сборная Израиля — удобный для Италии соперник. В шести из семи сыгранных матчей победу одержали итальянцы, один матч завершился ничей. В последней игре между этими командами, которая состоялась в рамках Лиги наций в прошлом году, «Скуадра Адзурра» победила со счётом 4:1. Матчи в сентябре и октябре между Италией и Израилем, скорее всего, определят обладателя путевки в стыковые матчи.

