Израиль — Италия: прогноз на квалификацию ЧМ-2026 и ставка на матч за 4.80

Израиль встретится с Италией в матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года. Поединок пройдет 8 сентября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Израиль — Италия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Израиль

Турнирное положение: После 4-х матчей в группе I квалификации ЧМ-2026 сборная занимает 2-е место с 9-ю очками в активе. Израиль отстает от лидерства на 3 пункта.

На своем поле национальная команда успела провести 2 матча и набрала 3 очка. По этому показателю Израиль располагается на 3-й позиции.

Последние матчи: В прошлом туре квалификации ЧМ-2026 сборная разгромила Молдову со счетом 4:0, забив по 2 гола в каждом тайме. До этого Израиль одолел Словакию (1:0) в товарищеском матче.

В последних 5-и встречах сборная выиграла 4 раза и однажды проиграла Норвегии (2:4). За этот отрезок Израиль также дважды обыгрывала Эстонию (3:1 и 2:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Сборная показывает отличный уровень в последнее время, Израиль обыгрывает соперников, иногда с разгромными счетами, но в предстоящем матче против Италии у национальной команды могут возникнуть проблемы.

У Израиля есть козырь в рукаве в виде нападающего Манора Соломона, который результативен в матчах квалификации. Этот форвард за 4 встречи забил гол и сделал 3 голевые передачи.

Италия

Турнирное положение: Эта сборная располагается на 3-й позиции в группе I с 6-ю очками в активе. Италия отстает от лидерства уже на 6 баллов, имея одну игру в запасе.

В гостях национальная команда успела провести только 1 матч, в котором уступила Норвегии со счетом 0:3.

Последние матчи: В прошедшей встрече квалификации ЧМ-2026 Италия разгромила Эстонию со счетом 5:0, забив все голы во 2-м тайме. Матчем ранее сборная одолела Молдову (2:0).

В последних 5-и поединках Италия по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период команда забила 11 голов при 8-и пропущенных.

Состояние команды: В последних встречах Италия наладила свою игру, показав отличные результаты. Нападающий сборной Матео Ретеги забил 2 гола и сделал голевую передачу в последних 3-х встречах.

В последних 4-х очных встречах Италия стабильно обыгрывала Израиль. Сможет ли на сей раз сборная одолеть своего соперника? На чужом поле у итальянцев могут возникнуть проблемы.

Статистика для ставок

Израиль выиграл 3 последних матча

Италия победила в 2-х последних встречах квалификации, не пропустив ни одного гола

Италия стабильно обыгрывала Израиль в последних 4-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Италии — 1.45, победа Израиля — 7.50, ничья — за 4.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.15 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что сборные сыграют вничью. У Италии возникнут проблемы на чужом поле.

Ставка: Ничья за 4.80.

Прогноз: Сборные начнут встречу активно и забьют парочку голов уже в 1-м тайме.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.35.