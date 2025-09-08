1-й таймКатар — РоссияОнлайн
    сборная РоссииКатар — Россия. Онлайн, прямая трансляция Родриго и Карло АнчелоттиЛишний в атаке: почему Родриго теряет позиции в «Реале» и сборной Бразилии Кристофер Ву«Спартак» обновляет защиту: Кристофер Ву стал бесплатной заменой Дуарте
  • 18:00
    • Грузия разгромила Болгарию в отборе на ЧМ-2026
  • 17:45
    • Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии на трассе в Монце
  • 13:55
    • ЦСКА интересен полузащитник «Бока Хуниорс»
  • 12:58
    • «ПСЖ» направил завявление сборной Франции на фоне травм Дембеле и Дуэ
  • 07:54
    • Анисимова прокомментировала поражение в финале US Open 2025
  • 11:05
    • Беллингем на следующей неделе может начать тренировки с мячом
  • 08:25
    • Месси: Завершение карьеры? Я живу сегодняшним днем
    Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?

    Израиль — Италия: прогноз на квалификацию ЧМ-2026 и ставка на матч за 4.80

    Прогноз и ставки на Израиль — Италия
    Матео Ретеги — нападающий сборной Италии
    Израиль встретится с Италией в матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года. Поединок пройдет 8 сентября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Израиль — Италия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I 08 Сентября 2025 года

    Израиль

  • Иерусалим
    •  Израиль 21:45 Италия

    Италия

  • Рим
    Израиль

    Турнирное положение: После 4-х матчей в группе I квалификации ЧМ-2026 сборная занимает 2-е место с 9-ю очками в активе. Израиль отстает от лидерства на 3 пункта.

    На своем поле национальная команда успела провести 2 матча и набрала 3 очка. По этому показателю Израиль располагается на 3-й позиции.

    Израиль — Италия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре квалификации ЧМ-2026 сборная разгромила Молдову со счетом 4:0, забив по 2 гола в каждом тайме. До этого Израиль одолел Словакию (1:0) в товарищеском матче.

    В последних 5-и встречах сборная выиграла 4 раза и однажды проиграла Норвегии (2:4). За этот отрезок Израиль также дважды обыгрывала Эстонию (3:1 и 2:1).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Сборная показывает отличный уровень в последнее время, Израиль обыгрывает соперников, иногда с разгромными счетами, но в предстоящем матче против Италии у национальной команды могут возникнуть проблемы.

    У Израиля есть козырь в рукаве в виде нападающего Манора Соломона, который результативен в матчах квалификации. Этот форвард за 4 встречи забил гол и сделал 3 голевые передачи.

    Италия

    Турнирное положение: Эта сборная располагается на 3-й позиции в группе I с 6-ю очками в активе. Италия отстает от лидерства уже на 6 баллов, имея одну игру в запасе.

    В гостях национальная команда успела провести только 1 матч, в котором уступила Норвегии со счетом 0:3.

  • Владислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • Комментатор Okko Спорт в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о предстоящих матчах отбора ЧМ-2026
  • 04/09/2025

    • Последние матчи: В прошедшей встрече квалификации ЧМ-2026 Италия разгромила Эстонию со счетом 5:0, забив все голы во 2-м тайме. Матчем ранее сборная одолела Молдову (2:0).

    В последних 5-и поединках Италия по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период команда забила 11 голов при 8-и пропущенных.

    Состояние команды: В последних встречах Италия наладила свою игру, показав отличные результаты. Нападающий сборной Матео Ретеги забил 2 гола и сделал голевую передачу в последних 3-х встречах.

    В последних 4-х очных встречах Италия стабильно обыгрывала Израиль. Сможет ли на сей раз сборная одолеть своего соперника? На чужом поле у итальянцев могут возникнуть проблемы.

    Статистика для ставок

    • Израиль выиграл 3 последних матча

    • Италия победила в 2-х последних встречах квалификации, не пропустив ни одного гола

    • Италия стабильно обыгрывала Израиль в последних 4-х очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Италии — 1.45, победа Израиля — 7.50, ничья — за 4.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.15 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что сборные сыграют вничью. У Италии возникнут проблемы на чужом поле.

    Ставка: Ничья за 4.80.

    Прогноз: Сборные начнут встречу активно и забьют парочку голов уже в 1-м тайме.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.35.

    Израиль — Италия: прогноз и ставка за 4.80, статистика, коэффициенты матча 08.09.202521:45. Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
