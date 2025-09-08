ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Андрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось

    Бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о сегодняшнем дне нашей национальной команды

    Футбол Эксклюзив Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Катара Сборная Иордании
    Вся лентаСамое главное
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось Карлос АлькарасАлькарас сокрушил Синнера в финале US Open: чересчур уверенная победа над «искусственным интеллектом» Матвей Кисляк и Данил КруговойОт стенки Батракова до пятки Сергеева: Катар не выдержал темпа России
  • 00:51
    • Алькарас победил Синнера и выиграл US Open
  • 00:00
    • Германия выиграла у Северной Ирландии, Словакия дожала Люксембург
  • 23:47
    • Испания поиздевалась над Турцией в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:41
    • Бельгия разбила Казахстан в квалификации ЧМ-2026
  • 21:23
    • Карпин: Показалось, что первый тайм был близок к идеалу
  • 20:11
    • Россия разгромила Катар в товарищеском матче
  • 20:59
    • Нидерланды с трудом обыграли Литву в матче отбора на ЧМ-2026
    Все новости спорта
    Андрей Канчельскис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Канчельскис
    Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский обсудил прошедшие товарищеские матчи против Иордании и Катара с одним из самых титулованных российских футболистов, заслуженным мастером спорта Андреем Канчельскисом. Состав в целом и отдельные персоналии с участником двух чемпионатов Европы тоже не обошли стороной.
    — На сентябрьский сбор было вызвано 30 футболистов. Не многовато?

    — С точки зрения организации тренировочного процесса, это дополнительная головная боль для тренеров. И, понятно, у каждого болельщика, специалиста, есть вопросы по персоналиям. Но сейчас такая ситуация, что игрокам нужно давать шанс, даже в форме аванса. Футболист сборной — это уже другой статус, иной уровень. Но давайте в первую очередь воспринимать сегодня сборную, как просмотровую площадку. И роль агентов не стоит недооценивать — звонят помоги, вытащи

    — Немногочисленных легионеров, которые и без того имеют проблемы в своих клубах, правильно вызывать на такие матчи?

    — Я не знаю, все индивидуально. Но им самим, думаю, приятно приехать, повидаться с родными, близкими, ребятами. Потом для профессионала всегда важна смена обстановки — прилетели домой в Москву, потом резкая смена всего и совсем иные ощущения в Катаре. Нормально. Раз забили, уже не зря приехали. В мое время вообще, если из «МЮ» тебя не вызвали за сборную, чувствуешь себя изгоем. Чем больше легионеров, тем лучше — особенно сейчас.

  • Владислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • Комментатор Okko Спорт в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о предстоящих матчах отбора ЧМ-2026
  • 04/09/2025

    • — А четыре вратаря зачем, два из которых даже не вышли?

    — Опять-таки из серии агентских интересов. Понятно, по-футбольному полная глупость.

    — Есть вопросы по поводу не вызванных?

    — Давайте так. Дзюба уже закончил. Это все-таки не Роналду, который может себя позволить то заканчивать, то нет. Пруцев только перешел в «Локомотив», вот ему как раз надо было остаться в клубе. Умяров, там что-то личное, возможно, заслуживает. Соболев еще на слуху, но тоже есть какие-то противопоказания. Результат не давит, тренеры делают, что хотят.

    — По двум играм, кто лучший?

    — Понравился Кисляк, мальчишка хороший. Уже можно задуматься об отъезде, хотя в один голоc говорят — «рано, надо окрепнуть». Да он уже крепкий. Я уехал в «Юнайтед» в 22, но это «Юнайтед» и мы были не такими ментально к тому готовыми. Но никто не спрашивал, посадили в самолет — вперед! Но первым кого назову на отъезд — Круговой, потом будет поздно.

    — А Максим Глушенков — не ключевая фигура?

    — Ключевых фигур у нас сейчас нет вообще, есть неплохие футболисты, среднего так скажем класса. С учетом степени сопротивления, которая резко падает без официальных международных матчей, никаких глобальных сравнений быть не может.

    — Алексей Батраков в полной мере, по-вашему, себя проявил?

    — Нет. Ему вообще не хватает стабильности. По нашим временам тоже было много молодых до ранних, но у каждого потом своя судьба сложилась. Кобелев, Колыванов, Добровольский, Пятницкий, Цымбаларь — вот они из группы атаки очень рано выстрелили и на протяжении карьеры поддерживали уровень. Стрельцов в 18 играл за сборную СССР! На них мы должны равняться. А вы все какой-то феномен в Батракове ищете. Пусть повторит путь Шалимова и Мостового, если мы об игроках его амплуа, но не здесь, а там.

    Катар — Россия

    — Вы хорошо знаете азиатский футбол. Катар сегодня все же сильнее Иордании?

    — Нет. За ними прошлые заслуги, домашний чемпионат мира. Вчера просто развалились, что и раньше было им свойственно, плюс далеко не все лучшие играли. Но хорошие мячи были забиты, хотя Кисляк головой забивал безо всякого сопротивления. Ну, Сергеев «подобедал» в своем стиле.

    — Валерий Карпин никогда не говорил, где сильнейший состав. И тут какой-то эмоциональный срыв перед Катаром?

    — Возможно. Каждый игрок, приезжающий в сборную, должен чувствовать себя сильнейшим, никак не иначе. Когда начинаешь делить на первый и второй сорт, на пользу делу это точно не идет. В Союзе были конкретно первая и вторая сборные, но это четкое подразделение.

    — Понятен рейтинг сборной Иордании, но сегодня она все же занимает не свое место (64-е) в табеле о рангах ФИФА?

    — Мы же сейчас все время на эти табели смотрим, примериваем себя, а что было бы... Но по товарищеским играм вообще никаких выводов делать нельзя. Только какие-то отдельные моменты можем обсуждать. Ну, сыграли со свежеиспеченным участником чемпионата мира, уже неплохо. Но, конечно, этого недостаточно. Вячеслав Иваныч Колосков решал все на мировом уровне в самых непростых ситуациях. Это я вам говорю при всех наших непростых, скажем так, отношениях. А сейчас футболом рулят люди, которые в нем вообще ничего не понимают.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    — Возвращаясь к матчу с Иорданией, почему сборная России вообще ничего не могла в первые 70 минут?

    — Вот не заметил настроя должного. Там характерный момент был, когда Баринов в нашей штрафной за соперником даже не побежал. Такое ощущение, что кто-то в голове поделил игры на товарищеские и официальные. Все зависит от самого футболиста, чего он хочет в этой жизни? Может, трансфер в голове, а такие матчи ничем ему в этом плане не помогут. Если бы у меня не добежал, ему мало бы точно не показалось.

    — Едва только вышедший на пик формы Кирилл Глебов, получает достаточно серьезную травму на ровном месте. Что делать, дабы не ломаться в таких матчах?

    — Нормально готовиться. Но по молодости лет все мы допускаем ошибки, наверное и в ЦСКА не подсказали чего-то, если есть индивидуальные особенности роста. Но везде солому не подстелишь. К такому графику надо быть готовым. Я играл 60 матчей за сезон и не ломался. Не хочу никого огульно охаивать, но у молодежи сейчас другие ценности.

  • От стенки Батракова до пятки Сергеева: Катар не выдержал темпа России
  • Команда Карпина вспомнила, как красиво побеждать
  • Вчера

    • — В октябре и ноябре предстоят матчи с латиноамериканскими сборными. На что там можем рассчитывать?

    — Без отборочных игр, которые те только закончили, очень трудно. Но показательно, что все три соперника (Боливия, Перу и Чили — прим.ред.) в финал не вышли. Но дома шансы есть всегда. Конечно, это интереснее, чем Иордания и Катар.

    — Из второй лиги, где вы сейчас работаете что-то может в обозримом будущем для сборной произрасти?

    — В основном хорошая бойня идет. Но есть самородки, нужен за ними глаз да глаз. В Брянске за эти делом следят — футбольный город, футболом понимающие люди руководят.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 10:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Албания — Латвия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фуллана — Сарасуа
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры