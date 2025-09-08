Андрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось

Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский обсудил прошедшие товарищеские матчи против Иордании и Катара с одним из самых титулованных российских футболистов, заслуженным мастером спорта Андреем Канчельскисом. Состав в целом и отдельные персоналии с участником двух чемпионатов Европы тоже не обошли стороной.

— С точки зрения организации тренировочного процесса, это дополнительная головная боль для тренеров. И, понятно, у каждого болельщика, специалиста, есть вопросы по персоналиям. Но сейчас такая ситуация, что игрокам нужно давать шанс, даже в форме аванса. Футболист сборной — это уже другой статус, иной уровень. Но давайте в первую очередь воспринимать сегодня сборную, как просмотровую площадку. И роль агентов не стоит недооценивать — звонят помоги, вытащи

— Немногочисленных легионеров, которые и без того имеют проблемы в своих клубах, правильно вызывать на такие матчи?

— Я не знаю, все индивидуально. Но им самим, думаю, приятно приехать, повидаться с родными, близкими, ребятами. Потом для профессионала всегда важна смена обстановки — прилетели домой в Москву, потом резкая смена всего и совсем иные ощущения в Катаре. Нормально. Раз забили, уже не зря приехали. В мое время вообще, если из «МЮ» тебя не вызвали за сборную, чувствуешь себя изгоем. Чем больше легионеров, тем лучше — особенно сейчас.

— А четыре вратаря зачем, два из которых даже не вышли?

— Опять-таки из серии агентских интересов. Понятно, по-футбольному полная глупость.

— Есть вопросы по поводу не вызванных?

— Давайте так. Дзюба уже закончил. Это все-таки не Роналду, который может себя позволить то заканчивать, то нет. Пруцев только перешел в «Локомотив», вот ему как раз надо было остаться в клубе. Умяров, там что-то личное, возможно, заслуживает. Соболев еще на слуху, но тоже есть какие-то противопоказания. Результат не давит, тренеры делают, что хотят.

— По двум играм, кто лучший?

— Понравился Кисляк, мальчишка хороший. Уже можно задуматься об отъезде, хотя в один голоc говорят — «рано, надо окрепнуть». Да он уже крепкий. Я уехал в «Юнайтед» в 22, но это «Юнайтед» и мы были не такими ментально к тому готовыми. Но никто не спрашивал, посадили в самолет — вперед! Но первым кого назову на отъезд — Круговой, потом будет поздно.

— А Максим Глушенков — не ключевая фигура?

— Ключевых фигур у нас сейчас нет вообще, есть неплохие футболисты, среднего так скажем класса. С учетом степени сопротивления, которая резко падает без официальных международных матчей, никаких глобальных сравнений быть не может.

— Алексей Батраков в полной мере, по-вашему, себя проявил?

— Нет. Ему вообще не хватает стабильности. По нашим временам тоже было много молодых до ранних, но у каждого потом своя судьба сложилась. Кобелев, Колыванов, Добровольский, Пятницкий, Цымбаларь — вот они из группы атаки очень рано выстрелили и на протяжении карьеры поддерживали уровень. Стрельцов в 18 играл за сборную СССР! На них мы должны равняться. А вы все какой-то феномен в Батракове ищете. Пусть повторит путь Шалимова и Мостового, если мы об игроках его амплуа, но не здесь, а там.

Катар — Россия Сборная России

— Вы хорошо знаете азиатский футбол. Катар сегодня все же сильнее Иордании?

— Нет. За ними прошлые заслуги, домашний чемпионат мира. Вчера просто развалились, что и раньше было им свойственно, плюс далеко не все лучшие играли. Но хорошие мячи были забиты, хотя Кисляк головой забивал безо всякого сопротивления. Ну, Сергеев «подобедал» в своем стиле.

— Валерий Карпин никогда не говорил, где сильнейший состав. И тут какой-то эмоциональный срыв перед Катаром?

— Возможно. Каждый игрок, приезжающий в сборную, должен чувствовать себя сильнейшим, никак не иначе. Когда начинаешь делить на первый и второй сорт, на пользу делу это точно не идет. В Союзе были конкретно первая и вторая сборные, но это четкое подразделение.

— Понятен рейтинг сборной Иордании, но сегодня она все же занимает не свое место (64-е) в табеле о рангах ФИФА?

— Мы же сейчас все время на эти табели смотрим, примериваем себя, а что было бы... Но по товарищеским играм вообще никаких выводов делать нельзя. Только какие-то отдельные моменты можем обсуждать. Ну, сыграли со свежеиспеченным участником чемпионата мира, уже неплохо. Но, конечно, этого недостаточно. Вячеслав Иваныч Колосков решал все на мировом уровне в самых непростых ситуациях. Это я вам говорю при всех наших непростых, скажем так, отношениях. А сейчас футболом рулят люди, которые в нем вообще ничего не понимают.

— Возвращаясь к матчу с Иорданией, почему сборная России вообще ничего не могла в первые 70 минут?

— Вот не заметил настроя должного. Там характерный момент был, когда Баринов в нашей штрафной за соперником даже не побежал. Такое ощущение, что кто-то в голове поделил игры на товарищеские и официальные. Все зависит от самого футболиста, чего он хочет в этой жизни? Может, трансфер в голове, а такие матчи ничем ему в этом плане не помогут. Если бы у меня не добежал, ему мало бы точно не показалось.

— Едва только вышедший на пик формы Кирилл Глебов, получает достаточно серьезную травму на ровном месте. Что делать, дабы не ломаться в таких матчах?

— Нормально готовиться. Но по молодости лет все мы допускаем ошибки, наверное и в ЦСКА не подсказали чего-то, если есть индивидуальные особенности роста. Но везде солому не подстелишь. К такому графику надо быть готовым. Я играл 60 матчей за сезон и не ломался. Не хочу никого огульно охаивать, но у молодежи сейчас другие ценности.

— В октябре и ноябре предстоят матчи с латиноамериканскими сборными. На что там можем рассчитывать?

— Без отборочных игр, которые те только закончили, очень трудно. Но показательно, что все три соперника (Боливия, Перу и Чили — прим.ред.) в финал не вышли. Но дома шансы есть всегда. Конечно, это интереснее, чем Иордания и Катар.

— Из второй лиги, где вы сейчас работаете что-то может в обозримом будущем для сборной произрасти?

— В основном хорошая бойня идет. Но есть самородки, нужен за ними глаз да глаз. В Брянске за эти делом следят — футбольный город, футболом понимающие люди руководят.