Польша разобралась с Финляндией в квалификации ЧМ-2026

В матче квалификации чемпионата мира сборнаяна своем поле одолела командусо счетом 3:1.

На точные удары Мэтти Кэша, Роберта Левандовского и Якуба Каминьского гости смогли ответить только голом Бенжамина Каллмана.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G Польша — Финляндия 3:1 Голы: 1:0 Мэтти Кэш (27'), 2:0 Роберт Левандовски (45 + 2'), 3:0 Якуб Каминьский (55'), 3:1 Беньямин Кялльман (88') Польша: Лукаш Скорупски, Пшемыслав Висневски, Ян Беднарек, Якуб Кивёр, Мэтти Кэш (Павел Вшолек, 46'), Себастьян Шиманьски, Бартош Слиш (Bartosz Kapustka, 68'), Пётр Зелиньски, Никола Залевский (Камил Гросицки, 68'), Якуб Каминьский (Адам Букса, 80'), Роберт Левандовски (Кароль Свидерски, 68') Финляндия: Йессе Йоронен, Йере Уронен, Николай Алхо, Вилле Коски, Миро Тенхо (Роберт Иванов, 36'), Матти Пельтола (Адам Штоль, 64'), Робин Лод (Сантери Вяянянен, 80'), Адам Мархиев (Глен Камара, 64'), Каан Кайринен, Оливер Антман (Беньямин Кялльман, 65'), Йоэль Похьянпало Предупреждение: Пшемыслав Висневски (75')

Победа позволила Польше набрать 10 очков и подняться на второе место в своей группе. У Финляндии осталось семь баллов и третья строчка.