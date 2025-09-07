ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матвей Кисляк и Данил КруговойОт стенки Батракова до пятки Сергеева: Катар не выдержал темпа России
  • 00:51
    • Алькарас победил Синнера и выиграл US Open
  • 00:00
    • Германия выиграла у Северной Ирландии, Словакия дожала Люксембург
  • 23:47
    • Испания поиздевалась над Турцией в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:41
    • Бельгия разбила Казахстан в квалификации ЧМ-2026
  • 21:23
    • Карпин: Показалось, что первый тайм был близок к идеалу
    Все новости спорта

    Польша разобралась с Финляндией в квалификации ЧМ-2026

    Польша — Финляндия: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Польши Сборная Финляндии
    В матче квалификации чемпионата мира сборная Польши на своем поле одолела команду Финляндии со счетом 3:1.

    Роберт Левандовский (Польша)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовский (Польша)

    На точные удары Мэтти Кэша, Роберта Левандовского и Якуба Каминьского гости смогли ответить только голом Бенжамина Каллмана.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G
    Польша — Финляндия 3:1
    Голы: 1:0 Мэтти Кэш (27'), 2:0 Роберт Левандовски (45 + 2'), 3:0 Якуб Каминьский (55'), 3:1 Беньямин Кялльман (88') Польша: Лукаш Скорупски, Пшемыслав Висневски, Ян Беднарек, Якуб Кивёр, Мэтти Кэш (Павел Вшолек, 46'), Себастьян Шиманьски, Бартош Слиш (Bartosz Kapustka, 68'), Пётр Зелиньски, Никола Залевский (Камил Гросицки, 68'), Якуб Каминьский (Адам Букса, 80'), Роберт Левандовски (Кароль Свидерски, 68') Финляндия: Йессе Йоронен, Йере Уронен, Николай Алхо, Вилле Коски, Миро Тенхо (Роберт Иванов, 36'), Матти Пельтола (Адам Штоль, 64'), Робин Лод (Сантери Вяянянен, 80'), Адам Мархиев (Глен Камара, 64'), Каан Кайринен, Оливер Антман (Беньямин Кялльман, 65'), Йоэль Похьянпало Предупреждение: Пшемыслав Висневски (75')

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Победа позволила Польше набрать 10 очков и подняться на второе место в своей группе. У Финляндии осталось семь баллов и третья строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игорь Ларионов огорчит бывшую команду
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Авангард» не отступится на домашнем льду
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Мексиканка подтвердит статус фаворитки?
  • Фуллана — Сарасуа. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фуллана — Сарасуа
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гибралтар — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Греция — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Косово — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры