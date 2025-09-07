Грузия — Болгария. Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 7 сентября, состоится матч 2-го тура квалификации Чемпионата Мира 2026 , в котором Грузия примет Болгарию. Начало игры — в 16:00 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа E Грузия — Болгария 1:0 Грузия: Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе, Лука Лочошвили, Саба Гогличидзе, Ираклий Азаров, Ника Гагнидзе, Анзор Меквабишвили, Георгий Кочорашвили, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Жорж Микаутадзе Болгария: Антон Недялков, Росен Божинов, Кристиан Димитров, Georgi Milanov, Адриан Краев, Николай Минков, Марин Петков, Vladimir Nikolov, Radoslav Kirilov, Emil Tsenov, Svetoslav Vutsov

Ход матча

35' Очень близко прижимаются к своим воротам гости, пять игроков в средней линии встречают атаку, но эффект такой обороны уже не работает, нашли способ обойти оборону хозяева.

34' Снова с мячом Какабадзе. Мяч перешёл на левый фланг. Квича устремился в штрафную, на кураже пытался развить успех, но Минков успешно прервал атаку. Удар от ворот.

32' Снова успешный отбор мяча. Организовали быструю атаку с подключением Кокабадзе, при этом красивый розыгрыш мяча и комбинация привели к удару Микаутадзе, но мимо ворот.

30' ГОООООООЛ! КВИЧА КВАРАЦХЕЛИЯ! Двадцатый гол для главной звезды сборной Грузии. Высокий прессинг и быстрая атака дают свои плоды. Квича отобрал, сам же убежал, с метров 20, рядом со штрафной, как и в первой своей попытке пробил из-под защитника, в этот раз Вутсов не сумел отразить сильный удар.

29' Опасная потеря мяча, Николаю Минкову неудалось вывести мяч со своей половины поля.

28' Шесть ударов нанесли хозяева по воротам Вутсова. Владеют мячом хозяева и больше отбирают, мяч у болгар не держится, 68% против 32% у болгар.

26' Поменял тактику при подаче Квича, решил через пас разыграть угловой. На Какабадзе подал, мяч выбили защитники, за пределы штрафной, но неудачно выносил защитник мяч. Досталя он Микаутадзе, если бы не офсайд, то мог быть опасный момент.

25' Квича зарабатывает угловой. Какабадзе подключился к атаке, практически везде крайний защитник, очень активно начинает матч.

23' Организовали быструю контратаку по флангу Кирилова, пока что только через левый фланг атакуют гости. Завершился момент фолом Ценова на Микаутадзе.

22' Снова удачный прессинг, снова с фланга Кварацхелии. Высокий прессинг, больше тратят сил хозяева, но пока что сдерживает их плотная оборона болгар.

20' Квича пристреливается. Опасно пробил, дали ему пространство и время для прохода вперёд. Пробил на подступах к штрафной, зряче бил, но свалился мяч и не попал в створ ворот.

19' Продолжают свой натиск хозяева. Прошлый момент произошёл из-за активного прессинга грузин, и ошибки при начале атаки от защитника Божинова.

17' В первой половине, первого тайма уже показал рефери три жёлтые карточки. На этот раз правила нарушил Ценов, будущий игрок «Оренбурга». Будет опасный штрафной метров с 30.

16' Краев с Кочурашвили столкнулись в центре поля. Ничего страшного не произошло, лежал на газоне игрок сборной Болгарии. Игру, кажется он продолжит. Свободный удар для сборной Грузии.

14' Ещё одна длинная передача от Гогличидзе, много родобных подач он уже совершил.

13' Много фолов от обеих команд, много пауз, но пока что жёлтые карточки только у игроков сборной Грузии.

12' Старательно обороняются болгары. Длинный заброс мяча на Кирилова, после удачного отбора. Мяч уходит в аут, атака болгар продолжается.

9' Ещё одна жёлтая карточка для хозяев, Лочошвили цеплял Недялкова, сзади находился, мог опасно убегать нападающий, скажем так, фол последней надежды. Следующий матч против сборной Испании он пропустит.

8' Какабадзе неожиданно подключается в атаку, сместился в центр после длинной передачи, пробил в ближний угол метров с 15, Вутсов надёжно отразил удар.

7' Первый угловой не получился, второй угловой, от Квичи тоже не привёл к успеху.

6' Первый угловой в матче. С фланга Кочорашвили продвигался, пробил в блок, с укгла штрафной, метров с 6 от ворот. Отмечаем длинные передачи, при началае атак.

4' Резво начинают встречи гости. Неожидали такого напор хозяева. С фланга Кирилов делал подачу, в центр штрафной набегал Петков, пробил метров с восьми, чётко в Мамардашвили пришёлся удар. До этого Кирилов совершил первый удар в матче, но не будет засчитан, так как был в офсайде игрок.

3' Первый фол и тут же жёлтая карточка для Анзора Меквабишвили. Сзади под ноги стелился полузащитник, за что получил карточку. Началось всё с неудачной передачи Гогличидзе.

2' Плотно играют хозяева, забирают мяч под свой контроль, как и ожидалось.

1' У четырёх игроков сборной жёлтые карточки, а главный тренер Вилли Саньоль был удалён в прошлом матче с Турцией. Вместо него Зураб Хизанишвили.

1' Гимны отзвучали, команды в центре поля, а значит пришло время начать матч. Встреча начнётся по проливным дождём. Поехали!

Перед матчем

15:50 Ждём выхода команд из под трибунных помещений. Сборная Грузии выйдёт в атакующей схеме 4-3-3. Сборная Болгарии сыграет по схеме 4-2-3-1. Ожидаем уже привычный контратакующий футбол от сборной Болгарии, и быстрые атаки от сборной Грузии.

15:40 Матч пройдёт в Тбилиси, на стадионе Динамо-арена имени Бориса Пайчадзе. Вместимость стадиона — 55 000 зрителей.

15:30 Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Рефери — Гленн Нюберг; Ассистенты рефери — Махбод Беиджи, Даниэль Инг; Резервный рефери — Адам Ладебек.

Стартовые составы

Грузия: Мамардашвили; Какабадзе, Лочошвили, Гогличидзе, Азаров; Гагнидзе, Меквабишвили, Кочорашвили; Давиташвили, Миквутадзе, Кварацхелия

Болгария: Вуцов; Недялков, Божинов, Димитров, Минков; Ценов, Краев, Кирилов, Миланов, Петков; Николов

Грузия

Для сборной Грузии, сегодняшний матч будет возможностью набрать нужные очки. В матче первого тура, сборная Грузии могла забрать ничью, хоть и начался матч под диктовку «лунных звёзд». В первом тайме дважды огорчили Георгия Мамардашвили. Во втором тайме, первым делом, на 52 минуте дублем отметился Актюркоглу. Казалось, что на этом всё, но Зурико Давиташвили взял мяч, пробежал не меньше 60 метров, отдал передачу и первым оказался на добивании после удара Меквабишвили в каркас ворот. На 71 минуте удача перешла на сторону «крестоносцев», красную карточку получил Барыш Йылмаз оставив турков в меньшинстве. На этом удача закончилась, гости плотно укрепились в обороне, лишь на 8 дополнительной минуте забил Кварацхелия. Итогом матча стало поражение со счётом 2:3.

Для подопечных Вили Саньоля, всё ещё есть шансы на стыковые матчи. Победа над испанцами кажется фантастической, если такое произойдёт, но грузины давно доказали, что могут бороться с топовыми командами, главное не оставить пространства для менее грозной сборной Болгарии, грузины являются фаворитами в сегодняшнем матче. По личным встречам преимущество у болгар в 4 победы, против 2 у сборной Грузии.

Болгария

Сборная Болгарии уже ощутила всю мощь «красной фурии». В первом туре, сборная Испании одержала верх со счётом 3:0. В первом тайме, казалось, игра перешла в финальную стадию, три безответных мяча и полное доминирование на поле. Во втором тайме ничего не изменилось, счёт встречи не поменялся. При этом Унай Симон практически отсутствовал в игре, не отразив ни одного удара, так как их не было, грустный ноль в графе удары в створ ворот. Положительные стороны есть, 18 штрафных исполнили болгары, возможно реализация стандартов станет ключевым аспектом в игре подопечных Илиана Илиева.

Однако, после игры есть над чем подумать, команда явно перестроится и с менее именитым соперником, покажет более раскрепощённую игру, тем более, пример сборной Словакии должен придать сил командам, играющим вторым номером. Как бы там ни было, ждём от двух сборных яркий футбол, красивые передачи, мощные и внезапные атаки, тем более, учитывая темпераментную, моментами игру без защиты от соперников сборной Болгарии.

