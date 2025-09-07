Грузия — Болгария: прогноз (к. 1.95) и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 7 сентября 2025 года

7 сентября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Грузия и Болгария. Начало встречи — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грузия — Болгария, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Грузия

Турнирное положение: Грузия после одного тура квалификации на чемпионат мира 2026 года не имеет очков в активе и занимает третью позицию в группе.

Команда на три балла отстает от лидера группы Испании и второй в квартете Турции, а также по дополнительным показателям опережает четвертую Болгарию.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах проиграла Турции с результатом 2:3.

Перед этим в матче, который был товарищеским, коллектив также не сумел выиграть, когда снова-таки на своей арене разошелся мировой с Кабо-Верде (1:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, один из которых был официальным, а другой — товарищеским, Грузия ни разу не выиграла при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.

Болгария

Турнирное положение: Болгария после одного тура квалификации на чемпионат мира 2026 года не имеет очков в активе и занимает последнюю, четвертую позицию в группе.

Команда на три балла отстает от лидера группы Испании и второй в квартете Турции, а также по дополнительным показателям от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущем игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах потерпела разгром от Испании с результатом 0:3.

Перед этим в поединке, который был товарищеским, коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже на выездной арене потерпел крупное поражение от Греции (0:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, три из которых были официальными, а два — контрольными, Болгария ни разу не выиграла при четырех поражениях и одной ничьей.

Такая форма говорит о низких шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Грузии забивали обе команды

в пяти последних матчах Болгарии забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей Болгарии забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Грузия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 4.20, успех Болгарии — в 6.40.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом такой же сценарий был реализован и в четырех из шести последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из четырех последних матчей Грузии.

Ставка: обе команды забьют за 2.03