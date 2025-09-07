Дивеев: Катар — сильная команда, но мы были сильнее

Защитник сборной Россиивысказался о матче против Катара (4:1).

«Понимали, что Катар — сильная команда, но мы были сильнее. У них не было моментов в первом тайме. Потом начали ошибаться, одна из контратак закончилась голом.

Вчера была духота в городе, а на стадионе кондиционер. На разминке часть поля была как в бане. Ничего, адаптировались. Отличный стадион, газон. Спасибо болельщикам.

Рад за Лукина и Кисляка. Ждём в ЦСКА, будем делать коридорчик за лучшего игрока и первый гол за сборную», — цитирует Дивеева «Матч ТВ».

Напомним, что перед этим сборная России также сыграла вничью со сборной Иордании со счетом 0:0.