    Маркус Рашфорд может досрочно покинуть «Барселону»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Футбол Испании Ла Лига Барселона
    Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд, арендованный у «Манчестер Юнайтед» этим летом, может досрочно покинуть клуб.

    Маркус Рашфорд
    Маркус Рашфорд

    По информации El Nacional, руководство «Барселоны» недовольно качеством игры 27-летнего англичанина и рассматривает вариант прерывания аренды.

    В арендном соглашении предусмотрена опция выкупа Рашфорда за 30 миллионов евро, однако из-за слабой результативности игрока и его незаметной игры в первых трех матчах Ла Лиги клуб может отказаться от этой покупки.

    Маркус Рашфорд перешел в «Барселону» на правах аренды до конца текщего сезона. Ранее он провел год в аренде в «Астон Вилле».

