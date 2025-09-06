Маркус Рашфорд может досрочно покинуть «Барселону»

Нападающий, арендованный уэтим летом, может досрочно покинуть клуб.

По информации El Nacional, руководство «Барселоны» недовольно качеством игры 27-летнего англичанина и рассматривает вариант прерывания аренды.

В арендном соглашении предусмотрена опция выкупа Рашфорда за 30 миллионов евро, однако из-за слабой результативности игрока и его незаметной игры в первых трех матчах Ла Лиги клуб может отказаться от этой покупки.

Маркус Рашфорд перешел в «Барселону» на правах аренды до конца текщего сезона. Ранее он провел год в аренде в «Астон Вилле».