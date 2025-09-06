Кирилл Глебов проведет в лазарете около трех-четырех недель

19-летний футболистполучил повреждение мышц бедра в товарищеском матче сборной России против Иордании (0:0). В этой встрече он дебютировал за национальную команду, выйдя на поле на 61-й минуте.

«Футболист вернулся в расположение клуба, по результатам медобследования он пропустит около трёх-четырёх недель. Кирилл, здоровья! » — сообщила пресс-служба московского клуба.

В текущем сезоне Глебов провёл за армейцев 11 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 1,5 млн.

Следующий матч сборная России проведёт 7 сентября против Катара в Эр-Райяне.