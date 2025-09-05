Зырянов: С Семаком будет проще работать, чем с другим тренером

Глава правления «Зенита»считает, что ему работать на новой должности будет проще с главным тренером, с которым он вместе играл в команде, чем с другим иностранным специалистом.

«Огромный плюс для меня в том, что очень хорошо знаю главного тренера команды Сергея Семака. Мы с ним вместе играли и в клубе, и в сборной. Найти точки соприкосновения будет намного легче, чем с любым другим тренером. По всем вопросам, от игры команды до трансферов», — цитирует Зырянова «РИА Новости Спорт».

Недавно Зырнов сменил на посту председателя правления питерского клуба Александра Медведева. С Семаком он провел не один год вместе в качестве игрока в «Зените» и сборной России.