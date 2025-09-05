Гвинея разгромила Сомали в квалификации ЧМ-2026

сборная Гвинеи Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей стали Серу Гирасси и Усман Камара. Также автогол в пассиве Файсала Отмана.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
Somalia — Гвинея 0:3
Голы: 0:1 Серу Гирасси (22'), 0:2 Faisal Othman (автогол) (64'), 0:3 (90 + 6') Somalia: Хандвалла Бвана, Abdirahman Mohamud Jama, Abdulle Abdullahi, Ali Omar, Faisal Othman, Yonis Abdirizak, Mohamed Omar, Mohamud Ali Mohamed, Ali Musse, Yasir Abdiqadir Saad, Bilal Habib Гвинея: Мусса Камара, Иссиага Силла, Антуан Конте, Муктар Дьякаби, Дембо Силла, Морлай Силла, Сейдуба Сиссе, Алиу Бальде, Абдулайе Туре, Мори Конате, Серу Гирасси
У Гвинеи стало 10 очков и третье место в турнирной таблице своей группы. У Сомали один балл и последняя строчка.