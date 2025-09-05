Антон Миранчук: У меня были недопонимания с Галактионовым в самом начале

Полузащитники сборнойвысказался о работе с главным тренером

«Как работалось с Галактионовым? У меня были недопонимания с ним в самом начале, когда он только пришёл. Он меня не понимал, я его не понимал. Но в конце моего последнего сезона в "Локо", на финальном отрезке, играл и чувствовал себя комфортно. Как будто он мне доверился и понял меня.

Если сейчас ко мне пришел бы "Локомотив"? Да я не хочу об этом думать. Я подписал контракт с "Динамо" уже», — приводит слова Миранчука «Известия».

Напомним, что полузащитник выступал за «Локомотив» до сезона 2023/2024. Сейчас Антон Миранчук играет за московское «Динамо».