    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  • 16:39
    Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 16:01
    Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 13:13
    Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
    Антон Миранчук: У меня были недопонимания с Галактионовым в самом начале

    Полузащитник «Динамо» М и сборной России Антон Миранчук высказался о работе с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым.

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Как работалось с Галактионовым? У меня были недопонимания с ним в самом начале, когда он только пришёл. Он меня не понимал, я его не понимал. Но в конце моего последнего сезона в "Локо", на финальном отрезке, играл и чувствовал себя комфортно. Как будто он мне доверился и понял меня.

    Если сейчас ко мне пришел бы "Локомотив"? Да я не хочу об этом думать. Я подписал контракт с "Динамо" уже», — приводит слова Миранчука «Известия».

  Роман Трушечкин: У «Спартака» громкий по именам состав, но ему нужно время, чтобы стать командой
  Известный комментатор в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о первых шести турах РПЛ и главных сюрпризах на старте сезона
  • 30/08/2025

    • Напомним, что полузащитник выступал за «Локомотив» до сезона 2023/2024. Сейчас Антон Миранчук играет за московское «Динамо».

