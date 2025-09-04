ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • 09:19
    • В «Миннесоте» высказались о новом контракте с Капризовым
  • 08:33
    • Синнер одолел Музетти и пробился в полуфинал US Open 2025
  • 07:04
    • Осака вышла в полуфинал US Open 2025
  • 09:37
    • Хаби Алонсо номинирован на звание лучшего тренера августа в Примере
  • 07:15
    • Кудерметова не смогла пробиться в финал US Open 2025 в парном разряде
    Все новости спорта

    Скалони заплакал на пресс-конференции после вопроса о возможном последнем матче Месси в Аргентине

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины
    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не смог сдержать эмоций на пресс-конференции перед встречей с Венесуэлой в квалификации ЧМ-2026. Наставник подчеркнул, что предстоящий поединок в Буэнос-Айресе может стать последним для Лионеля Месси на родной земле в рамках отбора.

    Лионель Скалони
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Скалони

    «Да, как и сказал Лео, этот матч будет эмоциональным, особенным и приятным — ведь это действительно наш последний поединок отборочного цикла ЧМ-2026 в Аргентине. Мне это доставляет особое удовольствие — тренировать Месси, и я надеюсь, что болельщики, которые придут на стадион, тоже это оценят, потому что он этого заслуживает.

    Я не уверен, что это окончательно последний матч Лео в Аргентине, но, если он решит, что хочет прощальную игру, мы её организуем», — приводит слова Скалони ESPN.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у России проблемы с Иорданией?
  • Россия — Иордания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Уэльс готов к холоду?
  • Казахстан — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Пропустит ли Испания от Болгарии?
  • Болгария — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Казахстан — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Челябинск — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нидерланды — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры