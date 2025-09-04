Скалони заплакал на пресс-конференции после вопроса о возможном последнем матче Месси в Аргентине

Главный тренер сборной Аргентиныне смог сдержать эмоций на пресс-конференции перед встречей с Венесуэлой в квалификации ЧМ-2026. Наставник подчеркнул, что предстоящий поединок в Буэнос-Айресе может стать последним дляна родной земле в рамках отбора.

«Да, как и сказал Лео, этот матч будет эмоциональным, особенным и приятным — ведь это действительно наш последний поединок отборочного цикла ЧМ-2026 в Аргентине. Мне это доставляет особое удовольствие — тренировать Месси, и я надеюсь, что болельщики, которые придут на стадион, тоже это оценят, потому что он этого заслуживает.

Я не уверен, что это окончательно последний матч Лео в Аргентине, но, если он решит, что хочет прощальную игру, мы её организуем», — приводит слова Скалони ESPN.