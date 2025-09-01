ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон Кордоба и Жоао ВикторСпоры, эмоции и удаление: «Краснодар» в меньшинстве удержал ничью с ЦСКА
  • 23:18
    • Карпин: Я виноват в результате, это позор
  • 08:01
    • «Интер Майами» уступил в финале Кубка лиг «Сиэтлу»
  • 07:30
    • Рыбакина вылетела с US Open, уступив Вондроушовой
  • 07:22
    • Соболенко легко пробилась в четвертьфинал US Open
  • 07:13
    • Джокович вышел в 1/4 финала US Open
    Все новости спорта

    Флик прокомментировал ничью с «Райо Вальекано»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Барселона Райо Вальекано
    Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик считает, что его команда выглядела не лучшим образом в игре 3-го тура испанской Ла Лиги против «Райо Вальекано» (1:1).

    Ханс-Дитер Флик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ханс-Дитер Флик

    «Мы допустили много ошибок, мы можем играть гораздо лучше. "Райо" сыграл фантастически. Я недоволен своей командой сегодня, у нас было много потерь. Мы должны играть лучше. Жоан Гарсия провел фантастический матч, здорово наблюдать за его сейвами», — цитирует Флика Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После трех туров каталонский клуб имеет 7 очков в таблице чемпионата Испании и располагается на 4-м месте. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Валенсией». «Райо Вальекано» (4) идет на 10-й строчке

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев повторит свой лучший результат на US Open?
  • Оже-Альяссим — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Таджикистан не заметит афганцев
  • Афганистан — Таджикистан. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Осака спокойно обыграет Гауфф?
  • Осака — Гауфф. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.59
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Афганистан — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Осака — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Костюк — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Анисимова — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Александрова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Синнер — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Риди — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры