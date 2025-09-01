Флик прокомментировал ничью с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Барселоны»считает, что его команда выглядела не лучшим образом в игре 3-го тура испанской Ла Лиги против «Райо Вальекано» (1:1).

«Мы допустили много ошибок, мы можем играть гораздо лучше. "Райо" сыграл фантастически. Я недоволен своей командой сегодня, у нас было много потерь. Мы должны играть лучше. Жоан Гарсия провел фантастический матч, здорово наблюдать за его сейвами», — цитирует Флика Marca.

После трех туров каталонский клуб имеет 7 очков в таблице чемпионата Испании и располагается на 4-м месте. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Валенсией». «Райо Вальекано» (4) идет на 10-й строчке