    Роман Трушечкин: У «Спартака» громкий по именам состав, но ему нужно время, чтобы стать командой
    Радимов: Прогресса у «Акрона» я не вижу

    Футбол РПЛ Акрон
    Бывший футболист сборной России Владислав Радимов отреагировал на критику форварда «Акрона» Артема Дзюбы в адрес руководства клуба по поводу трансферной политики.

    Владислав Радимов
    Владислав Радимов

    В четверг «Акрон» уступил «Локомотиву» со счетом 0:2 в матче Кубка России.

    «Я считаю, что не дело игрока — выносить в прессу такие вещи. Кем бы он ни был. Это внутренняя кухня, нужно разбираться внутри коллектива. Усиление "Акрону", возможно, нужно, но заметьте, что футболисты в команде не прогрессируют после достаточно удачного прошлого сезона. Главному тренеру Тедееву следует обратить на это внимание. Прогресса у "Акрона" я не вижу», — заявил Радимов «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Акрон» после шести туров идет 12-м в таблице. Клуб набрал 6 очков.

